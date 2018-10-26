UEFA resmen duyurdu! İşte Türk kulüplerinin değişimi

Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, sahasında konuk ettiği Schalke 04 ile 0-0 golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kalırken Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Genk'e 4-2 mağlup oldu. Diğer temsilcimiz Akhisar ise deplasmanda Sevilla'ya 6-0'lık skorla boyun eğdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray'ın UEFA kulüp sırlamasında yeni sıralaması belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş; Milan, Benfica gibi Avrupa devlerini geride bıraktı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer Türk takımlarının sıralamadaki yeni yerleri...
20- Beşiktaş: 59.000
51- Fenerbahçe: 26.500
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