Uçan ve yürüyen iki ayaklı robot geliştirildi

Northeastern Üniversitesi’nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği departmanında asistan profesör olan Alireza Ramezani, bizi bu geleceğe bir adım daha yaklaştırıyor.

Çift ayaklı bir robot, uzak bir gezegenin yüzeyinde yürüyebilir. Sensörleriyle çevreyi tarayıp, elde ettiği verileri Dünya’ya gönderebilir, gevşek kayalara güvenle inebilir fakat tüm bunların gerçekleşmesine daha çok fazla zaman var.



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Northeastern Üniversitesi’nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği departmanında asistan profesör olan Alireza Ramezani, bizi bu geleceğe bir adım daha yaklaştırıyor. İsmi kısaca LEONARDO (LEg ON Aerial Robotic DrOne) olan bir robot, günümüzdeki birçok robotun sahip olmadığı yeteneklere sahip: yürüyebilmek ve uçabilmek.







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Ramezani “Başlangıçta, kaşif tasarlama amacıyla geliştirilmişti. Sistemin ayaklı hareketliliği ve hızlı hava hareketliliği, otonom keşifler yapmak için birleştirildi” diyor.



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