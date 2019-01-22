Uçan ve yürüyen iki ayaklı robot geliştirildi

Northeastern Üniversitesi’nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği departmanında asistan profesör olan Alireza Ramezani, bizi bu geleceğe bir adım daha yaklaştırıyor.

Uçan ve yürüyen iki ayaklı robot geliştirildi

Çift ayaklı bir robot, uzak bir gezegenin yüzeyinde yürüyebilir. Sensörleriyle çevreyi tarayıp, elde ettiği verileri Dünya’ya gönderebilir, gevşek kayalara güvenle inebilir fakat tüm bunların gerçekleşmesine daha çok fazla zaman var.

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Uçan ve yürüyen iki ayaklı robot geliştirildi

Northeastern Üniversitesi’nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği departmanında asistan profesör olan Alireza Ramezani, bizi bu geleceğe bir adım daha yaklaştırıyor. İsmi kısaca LEONARDO (LEg ON Aerial Robotic DrOne) olan bir robot, günümüzdeki birçok robotun sahip olmadığı yeteneklere sahip: yürüyebilmek ve uçabilmek.



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Uçan ve yürüyen iki ayaklı robot geliştirildi

Ramezani “Başlangıçta, kaşif tasarlama amacıyla geliştirilmişti. Sistemin ayaklı hareketliliği ve hızlı hava hareketliliği, otonom keşifler yapmak için birleştirildi” diyor.

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Uçan ve yürüyen iki ayaklı robot geliştirildi

Leo, yaklaşık 75 cm uzunluğunda, karbon fiber bir gövdeye sahip ve sadece 2.7 kg ağırlığında. Ayrıca her iki tarafında da iticileri bulunuyor. İticiler, istikamet belirlemek için kullanılabilse de uçmak için de kullanılabiliyor.

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