Uçan taksiler gerçek oldu! İlk denemeler başladı

Havacılık şirketi Airbus'ın uçan elektrikli taksisinin test uçuşunun görüntüleri yayınlandı.

Havacılık şirketi Airbus'ın uçan elektrikli taksisinin test uçuşunun görüntüleri yayınlandı. Gelecek yavaş yavaş günümüzde şekillenmeye devam ediyor. Uçan taksi hayali gerçek oluyor. Geçtiğimiz hafta test edilen ve ilk uçuşu yapılan elektrikli uçan taksinin bu test görüntüleri bugün itibarıyla yayınlandı.Airbus'ın Vahana projesini yürüten deneysel havacılık uygulamaları birimi A³, 31 Ocak 2018'de ABD'nin Oregon eyaletinin Pendleton kentinde yapılan test uçuşunun görüntüsünü internet sitesinde paylaştı. Twitter

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Videoda, yumurta biçimli silindirik bir kabini taşıyan, 4 kanat ve 8 yatay pervaneden oluşan elektrikli aracın, 53 saniye boyunca havada asılı kaldığı ve ardından yere indiği görülüyor.Şirketten yapılan açıklamada, "elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) hava aracı" olarak adlandırılan araçların, büyük şehirlerin yoğun araç trafiğine karşı çatıdan çatıya transfer hizmeti sağlamayı amaçladığı belirtildi. Twitter

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Vahana Proje Yöneticisi Zach Lovering, "Amacımız, havacılık alanındaki elektrikli itki, enerji depolama ve makine görüşü gibi son teknolojilerden yararlanarak kişisel uçuş deneyimini demokratik hale getirmek. İlk uçuş denememiz hem Vahana açısından hem de kent içi havacılık konusundaki küresel çabalar açısından önemli bir kilometre taşı oldu." dedi. Twitter

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