Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Türkiye'den Rusya'ya giden uçakta bir kadın yolcu, ıslak iç çamaşırı kurutmaya çalışırken görüntülendi. Airporthaber'in Çin basınından derlediği habere göre, internette dolaşıma giren bu video, Türkiye'den Moskova'ya yapılan bir uçuş sırasında kaydedildi.

Görüntülerde kadın, iç çamaşırını çıkarıp hemen kafasının üstündeki klimayı kullanarak kurutmaya devam ederken, yolcuları şoke ediyor.

Çevresindeki yolcuların hayrete düştüğü için kurutmanın yaklaşık 20 dakika devam ettiği ve kadının kendisini kayda alanları da görmezden gelip külotunu kurutmaya devam ettiği belirtildi.

Birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu.