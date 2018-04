Uçakta neler oldu? Sanatçılar silah istedi Ajda Pekkan kriz geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri kamuflaj giyerek Suriye sınırına sıfır noktadaki Oğulpınar Sınır Karakolu'na sanatçılar ve gazetecilerle birlikte yaptığı ziyaretin perde arkasından flaş ayrıntılar çıktı... Pilot Hatay yolunda "Cumhurbaşkanı'nın emriyle Afrin'e ineceğiz" anonsu yapınca uçaktaki sanatçılar silah istemiş... Her sanatçı farklı bir model silah talebinde bulunmuş... Dönüş yolunca uçak türbülansa girince Ajda Pekkan sinir krizi geçirerek ağlamaya başlamış... Ajda Pekkan'ı İbrahim Tatlıses sakinleştirmiş... İşte Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın köşesinden o ayrıntılar...

SOMALİ SEYEHATİNDEN SONRA KORKU OLUŞTU: Ajda Pekkan: “Çok duygulu bir yolculuktu. Ekibin mutluluğu görülmeye değerdi. Askerlerimizle birlikte olmak, onların gözlerindeki mutluluğu görmek inanılmazdı. Onlar bizim evlatlarımız ve onlara böyle yakın olmak beni inanılmaz duygulandırdı. Hepsini bağrımıza basmak istedik. Bu bir ilkti ve muhteşem bir çıkarma oldu. Her askerle tek tek fotoğraf çektirdik. Keşke sık sık böyle ziyaretler yapılsa.Dönüşte yaşanan türbülans olayına gelince... Somali seyahatim sırasında bindiğim uçağın kanadı denize vurmuştu. Ondan sonra bende bu korku oluştu. O an uçak çok sallanınca, belki de oradaki duyguların birikiminden ağlamaya başladım. Yine de her şey mükemmeldi.”