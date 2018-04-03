Uçakta neler oldu? Sanatçılar silah istedi Ajda Pekkan kriz geçirdi

CUMHURBAŞKANI ReceP tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sanatçı, sporcu ve gazetecilerle Hatay'daki askerlere yaptıkları moral ziyaretinin perde arkasında neler olmuş neler? Ajda Pekkan korkudan sinir krizi geçirmiş... Sanatçılar silah istemiş...

Uçakta neler oldu? Sanatçılar silah istedi Ajda Pekkan kriz geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askeri kamuflaj giyerek Suriye sınırına sıfır noktadaki Oğulpınar Sınır Karakolu'na sanatçılar ve gazetecilerle birlikte yaptığı ziyaretin perde arkasından flaş ayrıntılar çıktı... Pilot Hatay yolunda "Cumhurbaşkanı'nın emriyle Afrin'e ineceğiz" anonsu yapınca uçaktaki sanatçılar silah istemiş... Her sanatçı farklı bir model silah talebinde bulunmuş... Dönüş yolunca uçak türbülansa girince Ajda Pekkan sinir krizi geçirerek ağlamaya başlamış... Ajda Pekkan'ı İbrahim Tatlıses sakinleştirmiş... İşte Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın köşesinden o ayrıntılar...

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Uçakta neler oldu? Sanatçılar silah istedi Ajda Pekkan kriz geçirdi

HEPSİ FARKLI BİR SİLAH İSTEDİ: Uçakta yaşanaları anlatan Polat Yağcı, “Hatay’a yaklaşırken anons yaptım. ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hatay’a değil, Afrin’e iniyoruz. Şu anda bize iki jet eşlik ediyor’ dedim. Alkış koptu. Herkes silah sordu, ben de ‘İnince dağıtılacak’ dedim. Herkes farklı bir model istedi" dedi.

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Uçakta neler oldu? Sanatçılar silah istedi Ajda Pekkan kriz geçirdi

AJDA PEKKAN AĞLADI TATLISES SAKİNLEŞTİRDİ: Pilot Yağcı, ”Dönüş yolculuğunda da uçak türbülansa girdi. Herkes dua etmeye başladı. Uçak korkusu olan Ajda Pekkan, panik atak krizi geçirdi ve ağlamaya başladı. İbrahim Bey (Tatlıses) onu ‘Ajda, ben uçak fobimi yenmek için uçak aldım. Bu uçak eninde sonunda yere inecek, korkma’ diyerek teselli etti" ifadesini kullandı.

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Uçakta neler oldu? Sanatçılar silah istedi Ajda Pekkan kriz geçirdi

SOMALİ SEYEHATİNDEN SONRA KORKU OLUŞTU: Ajda Pekkan: “Çok duygulu bir yolculuktu. Ekibin mutluluğu görülmeye değerdi. Askerlerimizle birlikte olmak, onların gözlerindeki mutluluğu görmek inanılmazdı. Onlar bizim evlatlarımız ve onlara böyle yakın olmak beni inanılmaz duygulandırdı. Hepsini bağrımıza basmak istedik. Bu bir ilkti ve muhteşem bir çıkarma oldu. Her askerle tek tek fotoğraf çektirdik. Keşke sık sık böyle ziyaretler yapılsa.Dönüşte yaşanan türbülans olayına gelince... Somali seyahatim sırasında bindiğim uçağın kanadı denize vurmuştu. Ondan sonra bende bu korku oluştu. O an uçak çok sallanınca, belki de oradaki duyguların birikiminden ağlamaya başladım. Yine de her şey mükemmeldi.”

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