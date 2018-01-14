Uçak pistten çıktı! 'Herkes birbirini eziyordu kurtulmamız mucize'

Trabzon Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı. Kazada can kaybı olmazken 11 kişi tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı. Havalimanı sabah 08.00'e kadar uçuşlara kapatıldı, THY de bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Trabzon Havalimanı'na iniş sırasında bir yolcu uçağı, pistten çıktı. Uçak pist dışındaki toprak alana girerken, kazada ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı. 11 yolcu tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı. Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıkmasının ardından 11 yolcunun tedbir amaçlı ambulanslarla Trabzon'daki çeşitli hastanelerde kaldırıldığı öğrenildi. Yolcuların ciddi yaralanmaları veya sağlık sorunlarının bulunmadığı ancak talepleri üzerine hastanelere kaldırıldıkları bildirildi.

Kazayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamalarda bulundu. Soylu, "Uçağın yolcularında herhangi bir sağlık sorunu yok. Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

VALİ YAVUZ: HERHANGİ BİR SIKINTI KALMADI



Trabzon Valisi Yücel Yavuz, havalimanının tedbir amacıyla uçuşa kapatıldığını, saat 01.30 itibariyle herhangi sıkıntının kalmadığını belirterek, "Yolcular tahliye edildi. Yakınları gelerek yolcuları aldı. Aracı olmayanlara araç temin edildi. Uçak indikten sonra manevra yapmadan önce kayma veya başka bir nedenden dolayı pistten çıkıyor. Şu an itibariyle havalimanı tedbir amacıyla uçuşa kapalı. İlk aşamada açılacak. Yaralımız yok. Tedbiren hastaneye başvuranlar var. Ama olayla ilgili bir yaralımız yok" diye konuştu.