Uçak kazasında ölen kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlandı

İRAN'DAKİ uçak kazasında hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlanıyor. Uslu'nun cenazesi Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Uslu'nun annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Uslu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak.

Uzun yıllar Atatürk Havalimanı'nda TAV Havalimanları'nda çalışan Eda Uslu, kardeşi Ela Uslu'nun çalıştığı Başaran Holding'e ait MC Havacılık'ta işe başlamıştı. İki kardeş aynı şirkette kabin memuru olarak görev yapıyordu. Elim kaza öncesi grip olan Eda'nın yerine kardeşi Ela göreve talip oldu.

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