Uçak kazasında ölen kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlandı

İRAN'da düşen özel uçakta kabin memuru olarak görev yapan Eda Uslu son yolculuğuna uğurlandı. Uslu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı ve toprağa verildi.

Uçak kazasında ölen kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlandı

İRAN'DAKİ uçak kazasında hayatını kaybeden kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlanıyor. Uslu'nun cenazesi Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Uslu'nun annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Uslu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak.


15
Uçak kazasında ölen kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlandı

Uzun yıllar Atatürk Havalimanı'nda TAV Havalimanları'nda çalışan Eda Uslu, kardeşi Ela Uslu'nun çalıştığı Başaran Holding'e ait MC Havacılık'ta işe başlamıştı. İki kardeş aynı şirkette kabin memuru olarak görev yapıyordu.

25
Uçak kazasında ölen kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlandı

Elim kaza öncesi grip olan Eda'nın yerine kardeşi Ela göreve talip oldu.

35
Uçak kazasında ölen kabin memuru Eda Uslu son yolculuğuna uğurlandı

Fakat kendisinin iyi olduğunu söyleyen Eda Uslu'nun kardeşine " Ben iyiyim " diyerek uçmaya karar verdiği öğrenildi.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro