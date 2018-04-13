Üç kere boş ol demekle boşanılır mı sorusuna bomba yanıt

TRT ekranlarında Pelin Çift'in sunduğu programa bağlanan kadın izleyici, bir çok insanın merak ettiği soruyu sordu. İlahiyatçı yazar Fatih Çıtlak'ın konuk olduğu programda izleyici "Eşim bana başkalarının yanında 'boş ol, boş ol, boş ol' dedi. Boşanmış oluyor muyuz? Bunun bir günahı var mı?" diye sordu.

Medeni kanunda böyle bir şey olmadığını ifade eden Fatih Çıtlak, realiteden kaynaklı bu soruyu dini açıdan cevapladı. Çıtlak, eşin bulunduğu mekana dikkat çekerken "Kocanız bunu söylediğinde aynı yerde mi oturuyordu? Aynı mekanda söylediği için, aynı mekanda durduğu için, o 3 talak sayılmaz. Bir boşama sayılır" dedi.

Yinede nikahın tazelenmesi gerektiğini söyleyen Çıtlak "Boş ol diyebilmek için adamın akli dengesine bakmak lazım. Çok öfkeli anında söylüyor mu falan diye. Ama aynı yerde 3 kere boş ol, boş ol, boş ol demesi, bir kere boşamayı kuvvetlendiriyor. 3 ayrı boşama değildir. Siz bir tecdidi nikah yapın, aranızda nikahı tazeleyip yuvanızı bozmadan devam edin. Beyefendi de bir daha hıyarlık yapmasın" ifadelerini kullandı.