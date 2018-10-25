TV8'i karıştıran iddia! Yüksek bütçeli o dizi final mi yapıyor?

Yeni sezona çok hızlı ve biribirinden iddialı yapımlarla başlayan TV8 son olarak Star TV'de başlayan Jet Sosyete dizisini transfer etmiş ve yeni oyuncular ile dizinin kadrosunu güçlendirmişti. Peki TV8'de neler oluyor?

TV8'i karıştıran iddia! Yüksek bütçeli o dizi final mi yapıyor?

Sezonun en iddialı ve reyting listelerinde üst sıralarda olan yapımlarına ekran sahipliği yapan TV8'de son günlerde sular durulmuyor. Medya kulislerinden sızan bilgiye göre Tv8'in Jet Sosyete ile başı dertte, bir türlü reytinglerde istenilen başarıyı sağlayamıyor.

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TV8'i karıştıran iddia! Yüksek bütçeli o dizi final mi yapıyor?

Başrollerinde Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak ve Cengiz Bozkurt'un olduğu diziye yeni sezonda genç ve başarılı isimler de dahil olmuştu. Çarşamba günleri yayınlanan dizi giderek kan kaybediyor ve reyting listelerinde geriliyor.

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TV8'i karıştıran iddia! Yüksek bütçeli o dizi final mi yapıyor?

PEKİ REYTİNG SIRALAMASINDA JET SOSYETE'NİN DURUMU NASIIL: 2. sezonuyla tv8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Jet Sosyete dizisi, yeni kanalı tv8’de 3 bölüm yayınlandı. Dizinin 24 Ekim tarihli 2. sezon 3. bölümü ise totalde 2.3 reyting ile 18. oldu. AB grubunda 3.7 reyting ile 5. olan dizi ciddi bir düşüş yaşıyor.

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TV8'i karıştıran iddia! Yüksek bütçeli o dizi final mi yapıyor?

Özellikle AB grubunda sezona 6.32 reyting ile başlayıp 3. bölümde 3.7’ye düşen dizi için tehlike çanları çalıyor. Total grubunda da düşüş rakamlarla korkutuyor.

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