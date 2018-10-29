TV 8'den şok ayrılık! Gel Konuşalım'da Esra Eron, Hakan Ural'dan şiddet mi gördü?

ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de şok bir ayrılık yaşandı. Hakan Ural ile birlikte Gel Konuşalım isimli programı yapıp sunan Esra Eron, Hakan Ural hakkında şok iddialarda bulunarak programı bıraktı. Hakan Ural'ın kendisine şiddet uygumladığını belirten Esra Eron, programdan ayrılma nedenini de "partnerinden aldığı saygı sınırları dışında hiçbir yayıncılık etiğine sığmayan yüksek egolu davranışlar" olarak açıkladı.
TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' isimli programda bir ayrılık yaşandı. Esra Eron, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, programa veda etti. Esra Eron, isim vermeden Hakan Ural'ı hedef aldı
PSİKOLOJİK ŞİDDETE Mİ MARUZ KALDI?.. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esra Eron, "3 ay önce katıldığım Gel Konuşalım programında yayın sırasında kendi fikrimi beyan etme, hür düşüncemi söyleme ve farklı görüşte olduğum konularda partnerimden aldığım saygı sınırları dışında hiçbir yayıncılık etiğine sığmayan yüksek egolu davranışların bana daha fazla zarar vermemesi açısından programdan ayrılma kararı aldım. Kadınların ezilmediği, kadına psikolojik şiddetin olmadığı, kadına daha fazla nezaketin olduğu ve bu alt yapı ile yetişmiş bireylerin çoğaldığı bir Türkiye diliyorum " dedi.
ESRA ERON KİMDİR?.. Gel Konuşalım ekibine sonradan dahil olan Esra Eron, yaptığı açıklamalar ve değerlendirmelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Programda Hakan Ural'a eşlik eden Esra Eron, bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisinde de rol almıştı. Peki, Gel Konuşalım sunucusu Esra Eron kimdir?
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