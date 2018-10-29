TV 8'den şok ayrılık! Gel Konuşalım'da Esra Eron, Hakan Ural'dan şiddet mi gördü?

PSİKOLOJİK ŞİDDETE Mİ MARUZ KALDI?.. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esra Eron, "3 ay önce katıldığım Gel Konuşalım programında yayın sırasında kendi fikrimi beyan etme, hür düşüncemi söyleme ve farklı görüşte olduğum konularda partnerimden aldığım saygı sınırları dışında hiçbir yayıncılık etiğine sığmayan yüksek egolu davranışların bana daha fazla zarar vermemesi açısından programdan ayrılma kararı aldım. Kadınların ezilmediği, kadına psikolojik şiddetin olmadığı, kadına daha fazla nezaketin olduğu ve bu alt yapı ile yetişmiş bireylerin çoğaldığı bir Türkiye diliyorum " dedi.