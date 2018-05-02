TV 8 Survivor'da şoke eden veda büyük bir kayıp!

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölüm izleyici tarafından merakla beklenen Survivor 2018'de herkesi şoke eden bir kayıp yaşandı, kimse o ismin gitmesini beklemiyordu.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor 2018'e veda eden Yiğit Dikmen'in ardından Ümit Karan büyük üzüntü yaşadı. Ümit Karan, takım arkadaşı Yiğit Dikmen'in elenmesini değerlendirdi.
Eski milli futbolcu, "Benim için çok ağır bir kayıp oldu. Elenen yarışmacı adada bana en yakın olan arkadaşımdı, kardeşimdi. Yiğit'i çok eksi tanırım. İnanılmaz bir evlat yetiştirdikleri için ailesine teşekür borçluyum. Geldiği günden beri iyi bir abi-kardeş ilişkisi kurduk. Onu finale kadar taşımak isterdim ama burası Survivor. Çok fazla kelime de bulanıyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlülerden Elif, gönüllülerden Birsen, Yağmur ve Murat ile eleme potasında yer alan Yiğit, en az SMS'i alarak yarışmaya veda etti.
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