TV 8 Survivor'da şoke eden veda büyük bir kayıp!

TV 8 ekranlarında izleyici karşına çıkan Survivor 2018'de son olarak Ünlüler Takımı'ndan Yiğit Dikmen adaya veda etmişti. Yiğit'in vedası herkesi çok şaşırtmıştı. Yiğit Dikmen'in gidişinin ardından şok olan Ümit Karan bakın neler söyledi.

TV 8 Survivor'da şoke eden veda büyük bir kayıp!

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölüm izleyici tarafından merakla beklenen Survivor 2018'de herkesi şoke eden bir kayıp yaşandı, kimse o ismin gitmesini beklemiyordu.

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TV 8 Survivor'da şoke eden veda büyük bir kayıp!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor 2018'e veda eden Yiğit Dikmen'in ardından Ümit Karan büyük üzüntü yaşadı. Ümit Karan, takım arkadaşı Yiğit Dikmen'in elenmesini değerlendirdi.

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TV 8 Survivor'da şoke eden veda büyük bir kayıp!

Eski milli futbolcu, "Benim için çok ağır bir kayıp oldu. Elenen yarışmacı adada bana en yakın olan arkadaşımdı, kardeşimdi. Yiğit'i çok eksi tanırım. İnanılmaz bir evlat yetiştirdikleri için ailesine teşekür borçluyum. Geldiği günden beri iyi bir abi-kardeş ilişkisi kurduk. Onu finale kadar taşımak isterdim ama burası Survivor. Çok fazla kelime de bulanıyorum" ifadelerini kullandı.

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TV 8 Survivor'da şoke eden veda büyük bir kayıp!

Ünlülerden Elif, gönüllülerden Birsen, Yağmur ve Murat ile eleme potasında yer alan Yiğit, en az SMS'i alarak yarışmaya veda etti.

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