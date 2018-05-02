TV 8 Survivor'da şoke eden veda büyük bir kayıp!

Eski milli futbolcu, "Benim için çok ağır bir kayıp oldu. Elenen yarışmacı adada bana en yakın olan arkadaşımdı, kardeşimdi. Yiğit'i çok eksi tanırım. İnanılmaz bir evlat yetiştirdikleri için ailesine teşekür borçluyum. Geldiği günden beri iyi bir abi-kardeş ilişkisi kurduk. Onu finale kadar taşımak isterdim ama burası Survivor. Çok fazla kelime de bulanıyorum" ifadelerini kullandı.



