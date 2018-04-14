Tuvana Türkay'ın gezgin kız kardeşi Katre Türkay

Futbolcu Alper Potuk ile bir barışık bir dargın yaşadığı aşkla gündeme gelen Tuvana Türkay'ın kız kardeşi görenleri kendisine hayran bıraktırıyor. Tuvana Türkay kadar popüler olmasa da bir dönem onu ekranlarda görmüştük. İşte Katre Türkay...

Tuvana Türkay'ın gezgin kız kardeşi Katre Türkay

Tuvana Türkay'ın kız kardeşi Katre Türkay, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla şu sıralar adından sıkça söz ettiriyor. Dünyanın çeşitli şehirlerinde çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Katre Türkay güzelliğiyle de görenleri kendisine hayran bırakıyor.


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Tuvana Türkay'ın gezgin kız kardeşi Katre Türkay


MEHMET ALİ ERBİL'İN PROGRAMINDA YILDIZI PARLADI: 1987 doğumlu Katre Türkay, profesyonel modellik hayatına 15 yaşında başlamış ardından kendisini sunuculuk ve reklam oyunculuğu yaparken bulmuştur. Fiziği ile dikkat çeken Katre Türkay, Metin Uca'nın sunuculuğunu yaptığı Passaparola yarışmasında hosteslik yaptı. Diyalog, spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan Türkay'ın yıldızı, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Ya Şundadır Ya Bunda" isimli programda parladı.

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Tuvana Türkay'ın gezgin kız kardeşi Katre Türkay

SİNEMA FİLMİNDE ROL ALDI: Katre Türkay, İlk kez Sevgisiz Nereye isimli film için kamera karşısına geçti. 2009 yılında vizyona giren Abimm adlı film ile de ilk sinema deneyimini yaşadı. Ardından pek çok dizide ve reklamda boy göstermiştir.

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Tuvana Türkay'ın gezgin kız kardeşi Katre Türkay

ŞİMDİ DÜNYAYI GEZİYOR: Bir süre daha çeşitli projelerde rol alan Katre Türkay, radikal bir karar alarak dünyayı gezmeye karar verdi. Türkay sosyal medya hesabından gittiği ülkelerin fotoğrafını paylaşıyor.



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