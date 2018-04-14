Tuvana Türkay'ın gezgin kız kardeşi Katre Türkay

Tuvana Türkay'ın kız kardeşi Katre Türkay, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla şu sıralar adından sıkça söz ettiriyor. Dünyanın çeşitli şehirlerinde çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Katre Türkay güzelliğiyle de görenleri kendisine hayran bırakıyor.



MEHMET ALİ ERBİL'İN PROGRAMINDA YILDIZI PARLADI: 1987 doğumlu Katre Türkay, profesyonel modellik hayatına 15 yaşında başlamış ardından kendisini sunuculuk ve reklam oyunculuğu yaparken bulmuştur. Fiziği ile dikkat çeken Katre Türkay, Metin Uca'nın sunuculuğunu yaptığı Passaparola yarışmasında hosteslik yaptı. Diyalog, spikerlik ve sunuculuk eğitimi alan Türkay'ın yıldızı, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Ya Şundadır Ya Bunda" isimli programda parladı.

