Tuvana Türkay kimdir aslen nereli sevgilileri kim Mustafa Ceceli görüntüleri

Skandalların ardı arkası kesilmiyor. Mustafa Ceceli'nin, oğlu arının velayeti için eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın görüntülerini sunması ile ortaya çıkan skandala bir yenisi eklendi. Erol Köse'nin Tuvana Türkay ve Mustafa Ceceli ile ilgili video görüntüleri var iddiası ortalığı karıştırdı. Tuvana Türkay kimdir, hayatı, sevgilileri ve Mustafa Ceceli görüntülerine dair her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.
TUVANA TÜRKAY KİMDİR; 3 Ekim 1990 doğumlu olan Tuvana Türkay İstanbul, Üsküdar’da Bulgaristan göçmeni ve Rizeli bir annesinin kızı olarak dünyaya gelmiştir. İstanbul Koleji’nden mezun olan Tuvana Türkay eğitimine Beykent üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti.
Kamera karşısına erken yaşta geçen Tuvana Türkay ilk kez 9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Oyunculuk, şan ve diksiyon dersleri alan Tuvana Türkay, 2014 yılında Kara Para aşk dizisinde rol aldı ve son olarak 2015 tarihli Güvenrin Uçuverdi filminde oynadı. Tuvana Türkay bunların dışında Eksik Sayfalar, Esir Sultan, Yer Gök Aşk, Nakş-ı Dil Sultan, Ayrılık, Cumhur Cemaat yapımlarında yer aldı.
AŞK LİSTESİ KABARIK; Tuvana Türkay'ın adı önce futbolcu Sercan Yıldırım ile anıldı. Çift daha sonra ayrıldı fakat Tuvana Türkay bir sonraki sefer yine şansını bir futbolcudan yana kullandı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER