Tuvana Türkay Alper Potuk çiftinin keyfi yerinde

Tuvana Türkay Alper Potuk cehphesinde her şey yolunda. Geçtiğimiz aylarda Alper Potuk'un bir mekanda bir kadınla çok samimi oldukları görüntüler basına yansımıştı. Fotoğrafın basına yansımasından sonra Tuvana Türkay Alper Potuk'u terk etmişti. Alper Potuk Tuvana Türkay ile bir çok kez barışmak istemiş ancak başarılı olamamıştı. Ancak geçtimiz günlerde Alper Potuk'un Tuvana Türkay'ın annesini devreye sokmasından sonra ikili tekrar bir araya gelmişti.