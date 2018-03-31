Tuvana Türkay Alper Potuk çiftinin keyfi yerinde

Alper Potuk'un ihaneti sonucu ilişkisini sonlandırma kararı alan Tuvana Türkay geçtimiz hafta Potuk'u affetmiş ve ikinci bir şans daha vermişti. İkili geçtiğimiz gün Asmalımescit'te bir mekan çıkışında sokak çalgıcılarıyla göbek attı. Çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı...

Tuvana Türkay Alper Potuk çiftinin keyfi yerinde

Tuvana Türkay Alper Potuk cehphesinde her şey yolunda. Geçtiğimiz aylarda Alper Potuk'un bir mekanda bir kadınla çok samimi oldukları görüntüler basına yansımıştı. Fotoğrafın basına yansımasından sonra Tuvana Türkay Alper Potuk'u terk etmişti. Alper Potuk Tuvana Türkay ile bir çok kez barışmak istemiş ancak başarılı olamamıştı. Ancak geçtimiz günlerde Alper Potuk'un Tuvana Türkay'ın annesini devreye sokmasından sonra ikili tekrar bir araya gelmişti.

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Tuvana Türkay Alper Potuk çiftinin keyfi yerinde

Birbirlerine ikinci bir şans veren Türkay-Potuk çiftinin darbuka ve keman eşliğinde göbek atmalarından anlaşılıyor ki buzlar erimiş hatalar unutulmuş. Asmalımescit’teki bir mekanda eğlenen çift, çıkışta etraflarını saran sokak çalgıcılarıyla göbek attı. Darbuka ve kemana kayıtsız kalamayan ikiliden Potuk, “Düğünümüzde de böyle oynayalım” dedi.

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Tuvana Türkay Alper Potuk çiftinin keyfi yerinde

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Tuvana Türkay Alper Potuk çiftinin keyfi yerinde

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