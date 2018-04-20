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TUS sonuçları sorgulama-ÖSYM 1. dönem yerleştirme sonucu

TUS sonuçları sorgulama-ÖSYM 1. dönem yerleştirme sonucu

TUS sonuçları açıklandı, ÖSYM TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1'inci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar TUS sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 08:10 - Güncelleme: 20-04-2018 08:10

TUS sonuçları açıklandı, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 TUS 1'inci dönem tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

TUS NEDİR, NEYİN AÇILIMIDIR: Tus, Tıpta Uzmanlık Sınavı olarak bilinen ve başta hekimler olmak üzere yönetmelikte belirtilen meslek dallarının (biyologlar hariç olmak üzere, veteriner, diş hekimliği, kimya vb meslek mensupları) girebildiği bir sınavdır. İhtisas alanlarında uzman doktor yetiştirme amaçlı yapılan bir sınavdır. Bu sınavı kazananlara asistan (araştırma görevlisi) denir ve tüzükte belirtilen eğitim süresini doldurduktan sonra hekim bu bölümden mezun olur ve Uzman Doktor ünvanını kazanır. (Ör: Kardiyolog, Cerrahi, Dahiliye vb).

TUS NE ZAMAN YAPILIR: Her yıl ilkbahar ve sonbahar tus dönemleri olarak ayrılmak üzere klasikleşen sırası ile Nisan ayı ve Eylül ayı’nın genelde ikinci pazar günü ve sadece Ankara’da yapılır.

SINAVA KAÇ KİŞİ GİRER: Her Tus’a tahmini 10 – 13 bin arası insan katılır. Bunlardan yarıya yakını tercih yapma hakkı kazanır ve tercih yapma hakkı kazananların yarıya yakını bir uzmanlık alanına yerleştirilir.

KAÇ SORU SORULUR: Tus’a giren bir adayın sorumlu olduğu konular tüm tıp olmak üzere totaldeki 11 ders şu ana başlıklar altından incelenebilir. Yanındaki parantez içerisindeki rakamlar o dersten sorulan soru sayısını belirtir. Sınavda totalde 200 soru sorulur ve süre olarak 210 dakika (3.5 saat) verilir.

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