Türkiye'yi bekleyen felaketin fotoğrafı!

Türkiye'yi bekleyen felaketin fotoğrafı!

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde, son 40 yılın en kurak kışı yaşanırken, Muş'un merkeze bağlı Çatbaşı köyü sakinleri, cami imamıyla birlikte 'kar duası' yaptı. Çatbaşı köyü sakinleri, camide, ikindi namazını kıldıktan sonra köy mezarlığına gidip, imam Ayhan Aymelek'in yaptığı 'kar ve yağmur duası'na ellerini açarak, eşlik etti. Köylüler, kuraklık nedeniyle buğday ve arpa ürünlerinin başak verdiğini, kar yağmaması halinde havanın don yapmasıyla ürünlerin çürüme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

14
Türkiye'yi bekleyen felaketin fotoğrafı!

Köy imamı Aymelek, "Meteoroloji verilerine göre, son 40 yılın en kurak mevsimi yaşanıyor. Geçen yıl, bu zaman Muş'ta, 1,5 metre kar bulunurken, bu yıl kardan eser yok. Havaların sıcak gitmesi, köylüleri endişelendiriyor; çünkü geçim kaynağı olan tarıma bağlı buğday, arpa, şeker pancarı ağırlıklı ürünler yetişmez ve mahvolurlar. Kuraklık yaşanırsa verim olmayacağı endişesi ile köylülerle birlikte mezarlığa gelerek, toprağın istediği kadar yağış vermesi için Allah'a dua ettik" diye konuştu.

24
Türkiye'yi bekleyen felaketin fotoğrafı!

Yağacak karın, üzerini örtmesiyle ürünlerin zarar görmeyeceğini belirten köylüler, kar veya yağmur yağması için dua ettiklerini söyledi.

34
Türkiye'yi bekleyen felaketin fotoğrafı!

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat