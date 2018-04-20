Türkiye'ye gözdağı vermek istedi ama 'alay' konusu oldu...

YUNANİSTAN Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Ege’de Türkiye'ye gözdağı vermek için Türkiye'nin Kaş ilçesine yakın Meis Adası'na yaptığı ziyaret Yunan halkının bile alay konusu oldu. Ziyaret ortaya çıkan fotoğraflar nedeniyle Yunan Başbakan için adeta kabus oldu.

Türkiye'ye gözdağı vermek istedi ama 'alay' konusu oldu...

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Ege’de Türkiye'ye gözdağı vermek için Türkiye'nin Kaş ilçesine yakın Meis (Kastellorizo) Adası'na yaptığı ziyaret Yunan halkının bile alay konusu oldu. Gövde gösterisi gibi yapılan ziyaret ortaya çıkan fotoğraflar nedeniyle Yunan Başbakan için adeta kabus oldu. Adaya yaptığı ziyarette dükkanları gezerek halk ile diyalog kuran Çipras'ın bir sarışın kadın ile gülüşerek sohbet etmesi Twitter'da pek çok caps'e malzeme oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu bakışmaya şiirler yazıp sayfalarında paylaşırken, bazıları ise Çipras'ın eline photoshop ile gitar koyup, dalga geçti.

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Türkiye'ye gözdağı vermek istedi ama 'alay' konusu oldu...

Gövde gösterisi gibi yapılan ziyaret, Yunan Başbakan için adeta kabus oldu. Yunan sosyal medya kullanıcıları Çipras'ın ziyareti verdiği pozları ile dalga geçti. Adaya yaptığı ziyarette halka temas kuran Çipras'ın bir pozu, alay konusu oldu.

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Türkiye'ye gözdağı vermek istedi ama 'alay' konusu oldu...

ROMANTİK ZİYARET... Görüntüde dükkanları gezerek halk ile diyalog kuran Çipras'ın bir sarışın kadın ile gülüşerek sohbet etmesi Twitter'da pek çok caps'e malzeme oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu bakışmaya şiirler yazıp sayfalarında paylaşırken, bazıları ise Çipras'ın eline photoshop ile gitar koyup, dalga geçti.

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Türkiye'ye gözdağı vermek istedi ama 'alay' konusu oldu...

TEHDİT ETMİŞTİ... Gezide "Bir arada barışçıl yaşam ve iş birliği amacıyla Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyorum" diyen Çipras "Yunanistan istikrarsızlaşmış bir bölgede istikrar direğidir. Silahlı kuvvetlerin erkek ve kadınlarına güveniyoruz. Saldırganlık ve provokasyon bir güç göstergesi değildir. Yunanistan ile kimse oyun oynayamaz, önemli değerlere sahibiz ve bu değerleri savunacağız.” ifadelerini kullandı.

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