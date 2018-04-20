Türkiye'ye gözdağı vermek istedi ama 'alay' konusu oldu...

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Ege’de Türkiye'ye gözdağı vermek için Türkiye'nin Kaş ilçesine yakın Meis (Kastellorizo) Adası'na yaptığı ziyaret Yunan halkının bile alay konusu oldu. Gövde gösterisi gibi yapılan ziyaret ortaya çıkan fotoğraflar nedeniyle Yunan Başbakan için adeta kabus oldu. Adaya yaptığı ziyarette dükkanları gezerek halk ile diyalog kuran Çipras'ın bir sarışın kadın ile gülüşerek sohbet etmesi Twitter'da pek çok caps'e malzeme oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu bakışmaya şiirler yazıp sayfalarında paylaşırken, bazıları ise Çipras'ın eline photoshop ile gitar koyup, dalga geçti.