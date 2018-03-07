Bloomberg'in haberine göre Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı'nın lobi faaliyeti için üç şirket ile görüştüğünü belirtti.
Ekonomi Bakanlığı, lobi faaliyeti için pek çok kurum ile görüşüyor. Zeybekci'nin açıklamasına göre, bu şirketler arasında ABD'li şirket Mercury de yer alıyor.
Ekonomi Bakanı, ayrıca, Türkiye'nin 'ekonomik ve ticari menfaatlerine, isteklerine ve yol haritasına' ilişkin en uygun teklifler sunan lobi şirketleri ile görüşmelerin ilerleyeceğini dile getirdi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Türkiye'den çok kritik hamle: 3 şirketle görüşülüyor! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Nihat Zeybekci 25 Aralık 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı olarak atanmıştır. 1 Ocak 1961′de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma’dır. İş Adamı, Sanayici; MarmarDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER