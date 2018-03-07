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Türkiye'den çok kritik hamle: 3 şirketle görüşülüyor!

Türkiye'den çok kritik hamle: 3 şirketle görüşülüyor!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin lobi faaliyeti için 3 şirketle görüştüğünü bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 18:24 - Güncelleme: 07-03-2018 18:24

Bloomberg'in haberine göre Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı'nın lobi faaliyeti için üç şirket ile görüştüğünü belirtti.

Ekonomi Bakanlığı, lobi faaliyeti için pek çok kurum ile görüşüyor. Zeybekci'nin açıklamasına göre, bu şirketler arasında ABD'li şirket Mercury de yer alıyor.

Ekonomi Bakanı, ayrıca, Türkiye'nin 'ekonomik ve ticari menfaatlerine, isteklerine ve yol haritasına' ilişkin en uygun teklifler sunan lobi şirketleri ile görüşmelerin ilerleyeceğini dile getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Bir Hain 07 Mart 2018 18:31 UYDURMUŞ........... Amerika, Türkiye'de can ve mal güvenliği kalmamıştır' diyor!... Bu Yatırım bekliyor!....

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KİMDİR ?
Nihat Zeybekci
NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?

Nihat Zeybekci 25 Aralık 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı olarak atanmıştır.  1 Ocak 1961′de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü, annesinin adı Fatma’dır. İş Adamı, Sanayici; Marmar

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