Türkiye'deki iPhone fiyatlarına büyük zam!

ABD merkezli teknoloji devi Apple Türkiye'de zam kararı aldı. İşte Apple'ın Türkiye'de sattığı ürünlerinin zam sonrası yeni fiyatları...

Türkiye'deki iPhone fiyatlarına büyük zam!

ABD merkezli teknoloji devi Apple Türkiye'de zam kararı aldı. İşte Apple'ın Türkiye'de sattığı ürünlerinin zam sonrası yeni fiyatları...

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Türkiye'deki iPhone fiyatlarına büyük zam!

Apple iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldı.

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Türkiye'deki iPhone fiyatlarına büyük zam!

Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde.
Artan fiyatlar sonrasında iPhone 8’in fiyatı 4199 TL’den 5199 TL’ye; iPhone 8 Plus’ın fiyatı 4799 TL’den 5899 TL’ye çıktı.

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Türkiye'deki iPhone fiyatlarına büyük zam!

Zam sonrası fiyatı yükselen diğer ürünler:

Ürün Adı Eski Fiyat Yeni Fiyat

iPhone 7 32 GB 3299 TL >> 4199 TL

iPhone 7 Plus 3999 TL >> 4999 TL

Yeni iPad 9.7 32 GB 1699 TL>> 1899 TL

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