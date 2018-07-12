Türkiye'deki iPhone fiyatlarına büyük zam!

ABD merkezli teknoloji devi Apple Türkiye'de zam kararı aldı. İşte Apple'ın Türkiye'de sattığı ürünlerinin zam sonrası yeni fiyatları...
Apple iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldı.
Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde.
Artan fiyatlar sonrasında iPhone 8’in fiyatı 4199 TL’den 5199 TL’ye; iPhone 8 Plus’ın fiyatı 4799 TL’den 5899 TL’ye çıktı.
Zam sonrası fiyatı yükselen diğer ürünler:
Ürün Adı Eski Fiyat Yeni Fiyat
iPhone 7 32 GB 3299 TL >> 4199 TL
iPhone 7 Plus 3999 TL >> 4999 TL
Yeni iPad 9.7 32 GB 1699 TL>> 1899 TL
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