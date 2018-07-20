Türkiye'de üretildi görenleri şaşırtıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Türkiyede ilk defa 'İlk Mor' adı verilen renkli patates üretti.

Türkiye'de üretildi görenleri şaşırtıyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Türkiyede ilk defa 'İlk Mor' adı verilen renkli patates üretti. Özel sektörle birlikte Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından geliştirilen mor patatesle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, üretilen mor renkli patatesin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillendiğini kırmızı ve pembe patates çeşitleri için de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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Türkiye'de üretildi görenleri şaşırtıyor

Çalışkan, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olarak patates ıslahı konusunda çok yoğun ve kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Özel sektörle birlikte geliştirdiğimiz mor etli çeşidimizi geçen yıl tescil amacıyla Tarım Orman Bakanlığına başvurusunu yaptık ve ilk değerlendirme sonucunda da çeşidimize bakanlık tarafından üretim izni verildi.

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Türkiye'de üretildi görenleri şaşırtıyor

Mor renkli patetesin daha sağlıklı olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, "Lezzet farkı bu biraz tabi damak tadıyla da alakalı. Ama patatesten çok farklı bir tat yok açıkcası. Yine patates tadı var ama aromada renkten kaynaklanan bir farklılaşma var normal patatesten ama kesinlikle rahatsız edici bir renk değil.

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Türkiye'de üretildi görenleri şaşırtıyor

Zaten bunun tüketimi de kullanımı da dünyada gittikçe yaygınlaşmakta. Sağlık açısından çok daha sağlıklı bir patates çeşidi."

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