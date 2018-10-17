Türkiye'de olmayan bölümü Avustralya'da okudu! Bakın şimdi ne yapıyor

İdealist bir gencin azim dolu öyküsü örnek olacak cinsten. Psiko-onkolog Ozan Bahçıvan üniversiteyi Türkiye'de okumak istedi ancak istediği bölüm ülkemizde okutulmuyordu. Bahçıvan şu anda Dünya Psiko-onkologları Birliği yönetim kurulu üyesi.

Türkiye'de olmayan bölümü Avustralya'da okudu! Bakın şimdi ne yapıyor

Lise eğitimi için Avustralya’dayken babasını kanserden kaybeden Ozan Bahçıvan bu durum üzerine, kendisine kanserli hastaların psikolojik tedavisinde uzmanlaşmaya iten bir akademik kariyer hedeflemiş. Ozan Bahçıvan, lisans eğitimini Avustralya’da psikoloji alanında Western Sydney Üniversitesi’nde, yüksek lisansını ise Sağlık Psikoloji alanında İngiltere’de West of England Üniversitesi'nde okudu.

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Türkiye'de olmayan bölümü Avustralya'da okudu! Bakın şimdi ne yapıyor

NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ? Psiko-onkoloji alanında Avustralya’da çok iyi işler başarabilecek olan ancak Türkiye’ye dönmeyi tercih eden Ozan Bahçıvan, Avustralya yerine niye Türkiye’yi seçtiğini ise, “Türkiye’deki üniversitelerde bu alanda eğitim verilmiyor. Psiko-onkolojiyi, kanser tedavisinin, kanser bakımının bir parçası yapabilmek, en azından bu konuda bir tohum atabilmek istiyorum." şeklinde açıkladı.

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Türkiye'de olmayan bölümü Avustralya'da okudu! Bakın şimdi ne yapıyor

AVUSTRALYA'NIN TÜRKİYE'DEN FARKI NE? Bahçıvan, 1Türkiye’de psikologların odası yok, meslek yasası yok. Birçok arkadaşım geliyorlar, bunları görünce okudukları ülkelere geri dönüyorlar. Çift dilli psikologları oralarda kimse kaçırmak istemiyor. Dünya Psiko-onkologları Birliğine yönetici seçilebilmek için birinin sizi aday göstermesi gerekiyor." dedi.

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Türkiye'de olmayan bölümü Avustralya'da okudu! Bakın şimdi ne yapıyor

PSİKOLOG İLE PSİKİYATR KARIŞTIRILIYOR! "Psikiyatr tıp eğitimi alır, üzerine psikiyatri ihtisası yapar. Ama hepsi psiko farmakolojiktir. Aldığı eğitimler psiko-terapi değildir. Bir psikiyatra gittiğiniz zaman öncelikle olarak ilaç vermek isteyecektir, çünkü zaten bir psiko-terapik bilgisi yoktur, eğitimini almamıştır."

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