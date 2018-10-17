Türkiye'de olmayan bölümü Avustralya'da okudu! Bakın şimdi ne yapıyor

Lise eğitimi için Avustralya’dayken babasını kanserden kaybeden Ozan Bahçıvan bu durum üzerine, kendisine kanserli hastaların psikolojik tedavisinde uzmanlaşmaya iten bir akademik kariyer hedeflemiş. Ozan Bahçıvan, lisans eğitimini Avustralya’da psikoloji alanında Western Sydney Üniversitesi’nde, yüksek lisansını ise Sağlık Psikoloji alanında İngiltere’de West of England Üniversitesi'nde okudu.

NEDEN TÜRKİYE'YE DÖNDÜ? Psiko-onkoloji alanında Avustralya’da çok iyi işler başarabilecek olan ancak Türkiye’ye dönmeyi tercih eden Ozan Bahçıvan, Avustralya yerine niye Türkiye’yi seçtiğini ise, “Türkiye’deki üniversitelerde bu alanda eğitim verilmiyor. Psiko-onkolojiyi, kanser tedavisinin, kanser bakımının bir parçası yapabilmek, en azından bu konuda bir tohum atabilmek istiyorum." şeklinde açıkladı.