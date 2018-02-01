Türkiye'de mide kanseri neden yaygın? Belirtileri neler?

Türkiye'de mide kanseri neden yaygın? Belirtileri neler?

Mide kanserinin kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görüldüğünü açıklayan Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, önemli risk faktörlerini sıraladı.
Türkiye´de mide kanserinin sık görüldüğü ülkeler arasında olduğunu ve yılda yaklaşık 20 bin kişiye mide kanseri tanısı konulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bedirli, mide kanserinin erkeklerde iki kat ve 55 yaş üstü insanlarda daha fazla görüldüğünü dile getirdi.

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Türkiye'de mide kanseri neden yaygın? Belirtileri neler?

Diyet ve yeme alışkanlıkları neticesinde yıllar içerisinde alt mide kanserlerinde azalma, üst mide kanserlerinde ise artış gözlendiğini belirten Prof. Dr. Bedirli, Reflü hastalığının yaygınlaşmasının da bu değişiklikte ciddi rol oynadığını ifade etti.

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Türkiye'de mide kanseri neden yaygın? Belirtileri neler?

“Tuz ve nitratlardan zengin, A ve C vitaminlerinden fakir diyet, tuzlama, tütsülenmeyle hazırlanmış gıdalar mide kanseri gelişiminde önemli role sahiptirler. Buna karşın meyve ve sebzeden bol diyetler, narenciye ve fiber içeren diyetlerin ise koruyucu rolü var. Vitamin B 12 eksikliği ile giden pernisiyöz anemi, atrofik gastrit ve intestinal poliplerde mide kanseri için önemli risk faktörleridir. Aynı zamanda bazı herediter hastalıklar, A kan grubuna sahip olma, kauçuk ve kömür işinde çalışmak, sigara, HPV enfeksiyon pozitifliği, obezite mide kanseri için risk teşkil eden durumlardır.” Dedi.

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Türkiye'de mide kanseri neden yaygın? Belirtileri neler?

Peki, mide kanserinin en erken belirtileri nelerdir: Mide kanserinin sinsi ilerlediğini belirten Abdulkadir Bedirli, günlük şikayetlerimize benzer rahatsızlıklara yakın olduğu için mide kanseri belirtilerinin fark edilmediği üzerine vurgu yaparak erken belirtileri şu şekilde sıraladı:

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