Türkiye'de israfın önüne geçilemiyor

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Yapılan tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen Türkiye’de gıda israfının önüne geçilemiyor.

TESK Genel Başkanı Palandöken, “Yapılan tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen Türkiye’de gıda israfının önüne geçilemiyor. Gıda israfını sıfıra indirmek için okul sıralarından başlayarak ülke genelinde kampanyalar yapılmalı ve kamu spotları oluşturulmalı” açıklamasını yaptı.

AA'da yer alan habere göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, uyarılara ve tedbirlere rağmen Türkiye'de gıda israfının önüne geçilemediğini belirtti. Twitter

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Palandöken, "Türkiye'de bir yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Gıda israfını sıfıra indirmek için okul sıralarından başlayarak ülke genelinde kampanyalar yapılmalı ve kamu spotları oluşturulmalı" dedi. Gıda israfının Türkiye'de ve dünyada çözülmesi gereken sorunların başında geldiğine işaret eden Palandöken, "Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de günde 4,9 milyon, yılda 1,7 milyar ekmek çöpe atılıyor. Oysa dünya üzerinde bir dilim ekmek bulamadığı için açlıktan ölen milyonlarca insan var." dedi. Twitter

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Palandöken ayrıca, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan kampanyalar sayesinde günde 1 milyon 50 bin adet, yılda 384 milyon adet ekmek çöpe atılmaktan kurtarıldı. Sadece ekmek israfı azaltılarak yılda 2,8 milyar lira tasarruf sağlandı.Ülkemizde başlatılan israfla mücadele seferberliğine hep birlikte destek vermemiz gerek" diye konuştu. Twitter

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