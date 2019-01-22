Türkiye’de en çok hangi yiyecekler üretiliyor?

Türkiye de aslında fena sayılmaz. Tabii tarımın başladığı, buğdayın ilk ekildiği yer olan Türkiye’nin dünya buğday üretiminde ilk beşe girememesi de ironik.

Türkiye’de en çok hangi yiyecekler üretiliyor?

Çin, Rusya ve ABD gibi dev ülkelerle yarışmak nispeten zor. Bir kere üçü de dünyanın alan olarak en büyük ülkelerinden. Rusya ve ABD dünyanın iki süper gücü

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Türkiye’de en çok hangi yiyecekler üretiliyor?

Çin zaten dünyanın en ücra yerinde üretilen bir şeyi bile üretiyor. Hatta bizim meşhur Hereke halılarımızın taklidini yapıyorlar ve bunlara Hereke halısı adını verebilmek için Hereke diye bir şehir bile kurmuşlar.

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Türkiye’de en çok hangi yiyecekler üretiliyor?

Türkiye de aslında fena sayılmaz. Tabii tarımın başladığı, buğdayın ilk ekildiği yer olan Türkiye’nin dünya buğday üretiminde ilk beşe girememesi de ironiktir.

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Türkiye’de en çok hangi yiyecekler üretiliyor?

Zira 2015-16 FAOSTAT (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) verilerine göre dünyada en çok buğday üreten ülke Çin. Çin’i Hindistan, Rusya, ABD ve ne hikmetse Kanada takip ediyor.

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