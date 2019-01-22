Türkiye’de en çok hangi yiyecekler üretiliyor?

Çin, Rusya ve ABD gibi dev ülkelerle yarışmak nispeten zor. Bir kere üçü de dünyanın alan olarak en büyük ülkelerinden. Rusya ve ABD dünyanın iki süper gücü
Çin zaten dünyanın en ücra yerinde üretilen bir şeyi bile üretiyor. Hatta bizim meşhur Hereke halılarımızın taklidini yapıyorlar ve bunlara Hereke halısı adını verebilmek için Hereke diye bir şehir bile kurmuşlar.
Zira 2015-16 FAOSTAT (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) verilerine göre dünyada en çok buğday üreten ülke Çin. Çin’i Hindistan, Rusya, ABD ve ne hikmetse Kanada takip ediyor.
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