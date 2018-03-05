Türkiye'de boşanma oranları artıyor en çok boşanan ilimiz ise...

TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Türkiye'de her geçen yıl evlenme oranları düşüyor boşanma oranları ise artıyor. Verilere göre Türkiye'nin en çok boşanan ili İzmir olurken en çok evlenen ili Kilis oldu.

Türkiye’de evlenen çift sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azalarak 569 bin 459, boşanan çift sayısının ise bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak 128 bin 411'e yükseldiği belirlendi. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkemizde 2017 yılında kaba evlenme hızı binde 7,09 olurken, söz konusu dönemde kaba boşanma hızı ise binde 1,6 olarak tespit edildi. Twitter

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EN YÜKSEK KABA EVLENME HIZI KİLİS'TE: Türkiye’de geçen yıl en yüksek kaba evlenme hızı binde 9,6 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,2 ile Şanlıurfa’nın izlediği saptandı. Kaba evlenme hızı en düşük il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,26 ile Kastamonu, binde 5,39 ile Bayburt takip etti. Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27,7, kadınlar için 24,6 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkının ise 3,1 olduğu tespit edildi. Twitter

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EN YÜKSEK KABA BOŞANMA HIZI İZMİR'DE: Boşanmaların 2017 yılında yüzde 38,7’si evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,7’si ise evliliğin 6 ila 10 yılı içinde gerçekleşti. Kaba boşanma hızının 2017'de en yüksek olduğu il, binde 2,57 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,51 ile Antalya ve Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük gerçekleştiği il ise binde 0,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,21 ile Bitlis, binde 0,22 ile Şırnak illerinin takip ettiği anlaşıldı.

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