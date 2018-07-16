Türkiye'de 90 bin camide sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, bu gece Türkiye genelinde tüm minarelerde yeninden okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Salalara" mesajıyla düzenlenen programlar çerçevesinde, hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. Cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak. Ankara’da selanın ardından vatandaşlar Beştepe Cumurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanmaya davet edildi.