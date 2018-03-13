Türkiye şehitlerini uğurladı! Babaya son bakış...

Türkiye Afrin'de şehit olan Uzman Çavuş Taner Kart ile Ağrı Doğubeyazıt'ta şehit düşen Göksel Koç'u gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı. Şehidin 4 yaşındaki kızı Ecem Naz'ın babasının tabutuna bakışları yürekleri dağladı...

Türkiye şehitlerini uğurladı! Babaya son bakış...

Türkiye şehitlerini uğurladı... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Göksel Koç (40) memleketi Isparta'da, Afrin'de şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart ise memleketi Ordu'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Ordu'daki törende şehidin annesi Nurlu ile babası İlhan Kart ile şehidin 1 yıllık eşi Ayşe Kart ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in katıldığı Isparta'daki cenaze töreninde ise şehidin 4 yaşındaki kızı Ecem Naz'ın askeri üniforma giymesi dikkat çekti.

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Türkiye şehitlerini uğurladı! Babaya son bakış...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen, Uzman Çavuş Göksel Koç, memleketi Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Türkiye şehitlerini uğurladı! Babaya son bakış...

KIZI ASKERİ ÜNİFORMA GİYDİ: Bakan Süleyman Soylu, tören alanında şehidin annesi Meryem Koç, eşi Banu Koç, erkek kardeşi Ethem Koç ve kız kardeşi Selma Koç'a taziye dileklerinde bulundu. Şehidin kızları Sıla (13) ile Ecem Naz (5) da cenaze törenine katıldı. Törende küçük Ecem Naz askeri üniforma giydi. Şehidin yaşlılıktan dolayı Uluborlu ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde kalan babaannesi Kezban Koç ise tören alanına sedye üzerinde getirildi.

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Türkiye şehitlerini uğurladı! Babaya son bakış...

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından şehidin annesi Meryem, eşi Banu ve kızı Ecem Naz Koç, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un cenazesi törenin ardından köy mezarlığındaki şehitlikte 1999 yılında Hakkari'de şehit olan Jandarma Komando Er Ramazan Yiğit'in mezarının yanına defnedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de şehidin mezarına toprak attı.

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