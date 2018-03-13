Türkiye şehitlerini uğurladı! Babaya son bakış...

Türkiye şehitlerini uğurladı... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Göksel Koç (40) memleketi Isparta'da, Afrin'de şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart ise memleketi Ordu'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Ordu'daki törende şehidin annesi Nurlu ile babası İlhan Kart ile şehidin 1 yıllık eşi Ayşe Kart ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in katıldığı Isparta'daki cenaze töreninde ise şehidin 4 yaşındaki kızı Ecem Naz'ın askeri üniforma giymesi dikkat çekti.