Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi sona erdi! Erdoğan'dan yeni teklif

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla basına kapalı yapıldı.

GÜVENLİ BÖLGELERE KONUT İNŞASI TEKLİFİ: Üç lider de açıklamalarında Suriye'nin toprak bütünlüğüne dikkat çekti. Erdoğan, Suriye ve Irak sınırında güvenli bölgede, konut inşası yapmayı teklif etti.

AYRILIKÇILARA KARŞI DURMA KARARLILIĞI: Liderler zirvesinden sonra yapılan ortak açıklamada "Terörle mücadele kisvesi altında (Suriye'de) yeni gerçeklikler yaratılması girişimlerini reddetmiştir. Ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" sonrası Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda) ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (solda), ortak basın açıklaması yaptı. İlk olarak söz alan Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

YAŞANABİLİR HALE GETİRİYORUZ

"Türkiye, DEAŞ'a karşı en etkin mücadeleyi veren ülkedir. Zeytin Dalı Harekatı ile de aynı mücadeleyi bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'ye karşı veriyoruz. Teröristlerden temizlediğimiz bölgeleri temizlemekle kalmıyoruz, altyapı ve üstyapısı ile yaşanabilir hale getiriyoruz. Ülkemizde 3.5 milyon Suriyeliyi konuk ediyoruz. Cerablus ve El Bab bölgesine şu ana kadar 160 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü. Afrin'e de yüzbinlerce Suriyeli kardeşlerimizin döneceğini düşünüyoruz.

ERDOĞAN: SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE AYNI MESAFEDE OLMASINA BAĞLIDIR

Bugün önümüzdeki döneme ışık tutacağına inandığımız istişareler gerçekleştirdik ve atılacak adımları belirledik. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi, tüm terör örgütlerine aynı mesafede olunmasına bağlıdır. Gerginliği azaltma bölgeleri konusunda Türkiye olarak sorumluluklarımızın gereğini hassasiyetle yerine getiriyoruz.