Türkiye rezervasyonlarında dikkat çekici artış

Thomas Cook Genel Müdürü Mottershead Geçen seneye kıyasla bu sene Türkiye rezervasyonlarında dikkat değer bir artış görüyoruz." dedi

Türkiye rezervasyonlarında dikkat çekici artış

Thomas Cook Genel Müdürü Mottershead, "Şu ana kadar kadar yaz için yapılan rezervasyonlarda Türkiye üstünlüğü göze çarpan destinasyon. Geçen seneye kıyasla bu sene Türkiye rezervasyonlarında dikkat değer bir artış görüyoruz." dedi

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Türkiye rezervasyonlarında dikkat çekici artış

Dünyanın en büyük havayolu ve seyahat şirketlerinden İngiltere merkezli Thomas Cook, 2018 yılı içinde Türkiye'ye bu zamana kadar yapılan tatil rezervasyonlarda geçen yıla kıyasla yüzde 84 artış kaydedildiğini duyurdu. Thomas Cook'tan yapılan açıklamada, "Türkiye'ye şu anda yapılan paket tatil rezervasyonları bir önceki seneye kıyasla yüzde 84 artış kaydetmiş durumda." ifadesine yer verildi.

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Türkiye rezervasyonlarında dikkat çekici artış

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin uygun fiyatlama karşılığında kaliteli, herşey dahil paketleri nedeniyle İngiliz aileler tarafından tercih edildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'ye yapılan paket tatil rezervasyonlarının yüzde 61'ini ailelerin oluşturduğu bildirildi. Açıklamada, “"Türkiye şu anda rezervasyonlarda üçüncü sırada. Ama aslında hali hazırda Türkiye'de paket tatiller, İspanya ve Kanarya Adalarının toplamından daha fazla satıyor." ifadesine yer verildi.

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Türkiye rezervasyonlarında dikkat çekici artış

Thomas Cook Genel Müdürü Chris Mottershead da "Şu ana kadar yaz için yapılan rezervasyonlarda Türkiye üstünlüğü göze çarpan destinasyon. Geçen seneye kıyasla bu sene Türkiye rezervasyonlarında dikkate değer bir artış görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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