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Türkiye ile Özbekistan arasında tarihi anlaşmalar

Türkiye ile Özbekistan arasında tarihi anlaşmalar

Türkiye ve Özbekistan arasında 3 milyar doları aşan dev anlaşmalar imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile 2 saat baş başa görüştü. Özbekistan Mirziyoyev, ilk kez bir ülke ile çok büyük çaplı 25 anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 13:44 - Güncelleme: 30-04-2018 14:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 anlaşmanın imzalandığını ve Türkiye ile Özbekistan'ın uzun bir yolculuğa birlikte çıktığını söyledi. Mirziyoyev, ilk kez bir ülke ile çok büyük çaplı 25 anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Özbekistan Cumhurbaşkanı, "Büyük büyük belgeler imzaladık. 3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için mutabakata vardık" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile baş başa görüştü. Köksaray'daki karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev baş başa görüşmeye geçti.

2 SAAT BAŞ BAŞA GÖRÜŞME: Erdoğan ve Mirziyoyev arasındaki basına kapalı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Daha sonra Türkiye ve Özbekistan arasındaki heyetler arasında görüşmeler gerçekleştirildi.

TÜRKİYE ÇIKARMA YAPTI: Görüşmelerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Köksaray'da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşlasında şunları söyledi:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 25 MADDEN OLUŞAN TÜM ANLAŞMALAR İMZALANDI
"Türkiye ve Özbekistan olarak uzun bir yolculuğa çıkıyoruz" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Bölgesel ve küresel meselelerde fikir teatisi yaptık. TİKA olarak 60 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin son dönemdeki gelişme seyri bilhassa memnuniyet vericidir.

25 maddeden oluşan tüm anlaşmalar imzalanmıştı. Kardeşimin de ifade ettiği gibi bu masalarda böyle anlaşmalar imzalanmamıştı. Atacağımız çok adımlar var, yapacağımız çok işler var. Türkiye ve Özbekistan olarak imzaladığımız anlaşmalarla çok önemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün katılacağımız iş forumu büyük önem taşıyor. Bu, karşılıklı yatırımların artmasını teşvik edecektir.

SEÇİMLERDE ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUZ
Toplantıda konuşan Özbekistan  Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 'Türkiye bizim uluslararası platformlarda ortağımızdır. Seçimlerde büyük halk kimi seçeceğini biliyor. Biz Sayın Erdoğan'ı destekliyoruz. Görüşmemiz tarihidir' dedi. 

ÖZBEKİSTAN KATILMA KARARI ALDI
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne katılma kararı aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun uzun müzakere ettik. Özbekistan bayrağı da bu konseydeki bayraklar arasında yer alacaktır. Bişkek'teki toplantıya Özbekistan da katılacaktır, bu önemli, büyük bir karardır" dedi

50 YATIRIM İÇİN MUTABAKATA VARDIK
Yatırımlara ilişkin de konuşan Mirziyoyev, "İlk kez bir ülke ile çok büyük çaplı 24 anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Özbekistan Cumhurbaşkanı, "Büyük büyük belgeler imzaladık. 3 milyar doların üzerinde değeri olan 50 yeni yatırım için mutabakata vardık" ifadesini kullandı.Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne katılma kararı aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun uzun müzakere ettik. Özbekistan bayrağı da bu konseydeki bayraklar arasında yer alacaktır. Bişkek'teki toplantıya Özbekistan da katılacaktır, bu önemli, büyük bir karardır"  diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i ziyaretinde iki ülke arasındaki anlaşmalar için imza töreni düzenlendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • sami boztepe 30 Nisan 2018 14:44 Hem ülkemize hemde Özbekistan Türklerine hayırlı olsun

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