Türker İnanoğlu'ndan yakası açılmadık sırlar! Cüneyt Arkın ifşası olay

Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın hakkında olay açıklamalarda bulundu. Sözcü Gazetesi'nden Nil Soysal'a konuşan İnanoğlu , Cüneyt Arkın için “İçki içmediği zaman dünyanın en beyefendi adamıydı. İçki içtiği zaman agresif ve tecavüzkar olurdu!” dedi. Cüneyt Arkın'ın bir zamanlar alkol bağımlısı olduğunu belirten İnanoğlu 'Cüneyt Arkın'ı sık karakollardan toplardık." diye konuştu. İşte Türker İnanoğlu'nun bomba açıklamalarda bulunduğu o röportajın en can alıcı kısımları;

CÜNEYT ARKIN İYİ BİR TIP DOKTORU: -Cüneyt Arkın Eskişehirli mütevazı bir ailenin oğlu. Çok terbiyeli, çok beyefendi bir adam. İyi de bir tıp doktoru. Tıp fakültesini de, liseyi de burslu okumuş. Hatta o bursun karşılığını sonra ödedi de. Recep Ekicigil'in Artist Mecmuası'nın düzenlediği yarışmada birinci oldu ve oradan girdi sinemaya. Bendeki Cüneyt'in ikinci filmiydi. Ama ufacık bir rolü vardı. Orhan Günşiray başrolü oynuyordu. Cüneyt de genç bir öğretmeni canlandırmıştı.