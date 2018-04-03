Türker İnanoğlu'ndan yakası açılmadık sırlar! Cüneyt Arkın ifşası olay

Yapımcı Türker İnanoğlu verdiği röportajla ortalığı ayağa kaldırdı. Sözcü Gazetesi'ne konuşan Türker İnanoğlu özellikle Cüneyt Arkın ifşaları ile çok konuşulacak. Türkan Şoray'ı keşfeden adam olarak bilinen Türker İnanoğlu, Cüneyt Arkın'ın alkol problemini ve yakası açılmadık sırlarını verdi.

Türker İnanoğlu'ndan yakası açılmadık sırlar! Cüneyt Arkın ifşası olay

Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın hakkında olay açıklamalarda bulundu. Sözcü Gazetesi'nden Nil Soysal'a konuşan İnanoğlu , Cüneyt Arkın için “İçki içmediği zaman dünyanın en beyefendi adamıydı. İçki içtiği zaman agresif ve tecavüzkar olurdu!” dedi. Cüneyt Arkın'ın bir zamanlar alkol bağımlısı olduğunu belirten İnanoğlu 'Cüneyt Arkın'ı sık karakollardan toplardık." diye konuştu. İşte Türker İnanoğlu'nun bomba açıklamalarda bulunduğu o röportajın en can alıcı kısımları;

118
Türker İnanoğlu'ndan yakası açılmadık sırlar! Cüneyt Arkın ifşası olay

CÜNEYT ARKIN İYİ BİR TIP DOKTORU: -Cüneyt Arkın Eskişehirli mütevazı bir ailenin oğlu. Çok terbiyeli, çok beyefendi bir adam. İyi de bir tıp doktoru. Tıp fakültesini de, liseyi de burslu okumuş. Hatta o bursun karşılığını sonra ödedi de. Recep Ekicigil'in Artist Mecmuası'nın düzenlediği yarışmada birinci oldu ve oradan girdi sinemaya. Bendeki Cüneyt'in ikinci filmiydi. Ama ufacık bir rolü vardı. Orhan Günşiray başrolü oynuyordu. Cüneyt de genç bir öğretmeni canlandırmıştı.

218
Türker İnanoğlu'ndan yakası açılmadık sırlar! Cüneyt Arkın ifşası olay

ALKOL PROBLEMİ VARDI İÇİNCE...: Cüneyt çift ruhlu bir adam. Alkol problemi vardı. İçki içmediği zaman dünyanın en beyefendi adamıydı. İçtiği zaman ise agresif ve tecavüzkar olurdu.

318
Türker İnanoğlu'ndan yakası açılmadık sırlar! Cüneyt Arkın ifşası olay

İÇKİYİ EŞİ BETÜL ARKIN SAYESİNDE BIRAKTI : O bir evliyadır (Eşi Betül Arkın)! Peygamber gibi kadındır! Cüneyt'in hayatını o kurtarmıştır! İstanbul'un en köklü ailelerinden birinin kızıdır Betül. Çok iyi eğitimi vardır. İngilizce bilir, Fransızca bilir. Ailenin muhalefetine rağmen evlendi Cüneyt'le. Çocukları da o yetiştirdi.

418
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro