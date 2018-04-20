Türkan Şoray 5 gündür hastanede!

"ŞÖHRET HİÇBİR ZAMAN BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLMADI": Şöhretin hiçbir zaman kendisi için önemli olmadığını belirten usta sanatçı Türkan Şoray, "Benim için bugün o kadar güzel bir gün ki bunu tüm kalbimle söylüyorum. Sevilmek her şeyin üstünde benim için. Şöhret hiçbir zaman benim için önemli olmadı, önemli olan bu saatte buraya gelen bu kalabalık. Hiçbir zaman da ‘ben şu oldum’ demedim. Zaten bizim seyircimiz de hemen samimiyeti hissedebiliyor. Bunu benim seyircimin hissettiğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.