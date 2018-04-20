Türkan Şoray 5 gündür hastanede!

Türk sinemasının "Sultan" lakabıyla tanınan ünlü ismi Türkan Şoray, bağırsak enfeksiyonu yüzünden hastanelik oldu. Sanatçı, pazartesi gününden bu yana hastanede tedavi görüyor.

Türkan Şoray 5 gündür hastanede!

Türk sinemasının Sultan’ı usta oyuncu Türkan Şoray, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü Fulya Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan ünlü sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçının bu yüzden 2 kilo verdiği öğrenildi.

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Türkan Şoray 5 gündür hastanede!

DAHA ÖNCE AMELİYAT OLDU: Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti. Şoray, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı. Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.

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Türkan Şoray 5 gündür hastanede!

Birkaç ay önce Üsküdar Belediyesinin düzenlediği sunucu Pelin Çift’in Yeşilçam Söyleşileri kapsamında sunduğu programın konuğu Yeşilçam’ın "Sultan"ı Türkan Şoray olmuştu.

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Türkan Şoray 5 gündür hastanede!

"ŞÖHRET HİÇBİR ZAMAN BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLMADI": Şöhretin hiçbir zaman kendisi için önemli olmadığını belirten usta sanatçı Türkan Şoray, "Benim için bugün o kadar güzel bir gün ki bunu tüm kalbimle söylüyorum. Sevilmek her şeyin üstünde benim için. Şöhret hiçbir zaman benim için önemli olmadı, önemli olan bu saatte buraya gelen bu kalabalık. Hiçbir zaman da ‘ben şu oldum’ demedim. Zaten bizim seyircimiz de hemen samimiyeti hissedebiliyor. Bunu benim seyircimin hissettiğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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