Türk yönetmenin filminde sevişme sahnesi olay oldu

"HAYATIMIZ BOYUNCA BİR DAHA BÖYLE SAHNE ÇEKEMEYİZ": Her iki oyuncu için dublör kullanmak üzere önlemini aldığını ancak buna gerek kalmadığını dile getiren Özpetek, "Saatler süren çekim sonrası tüm ekibe 'Hayatımız boyunca bir daha böyle sahne çekemeyiz' dediğim bir işe imza attık" ifadelerini kullandı.