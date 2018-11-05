Türk sevgilisinden 4.çocuğu oldu

Bu yıl Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, dördüncü kez baba oldu. Agnelli'ye bu mutluğu yaşatan kişi; uğruna iki çocuğunun annesi Emma Winter'dan boşandığı Türk sevgilisi Deniz Akalın. Geçen yıl mayıs ayında Agnelli'yi üçüncü kez baba yapan ve Livia Selin adını verdikleri kızlarını dünyaya getiren Deniz Akalın'ın yine bir kızı oldu. Çift, kızlarına Vera Nil adını verdi.