Türk sevgilisinden 4.çocuğu oldu

Bu yıl Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, dördüncü kez baba oldu.

Türk sevgilisinden 4.çocuğu oldu

Bu yıl Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, dördüncü kez baba oldu. Agnelli'ye bu mutluğu yaşatan kişi; uğruna iki çocuğunun annesi Emma Winter'dan boşandığı Türk sevgilisi Deniz Akalın. Geçen yıl mayıs ayında Agnelli'yi üçüncü kez baba yapan ve Livia Selin adını verdikleri kızlarını dünyaya getiren Deniz Akalın'ın yine bir kızı oldu. Çift, kızlarına Vera Nil adını verdi.

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Türk sevgilisinden 4.çocuğu oldu

10 YILLIK EŞİNDEN BOŞANMIŞTI: İtalyan basının 'Yalan Rüzgarı' yorumunu yaptığı ilişkinin kahramanlarından Andrea Agnelli, bu ilişki yüzünden 10 yıllık eşinden; Deniz Akalın da, İtalyan iş insanı uğruna, Juventus Pazarlama Müdürü olan Francesco Calvo'dan boşanmıştı.

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Türk sevgilisinden 4.çocuğu oldu

HALEN EVLENMEDİLER: Agnelli'nin annesinin, "Deniz'le evlenirsen seni 100 milyar dolardan mahrum ederim" dediği, ancak Akalın'ın ikinci bebeğe hamile olması nedeniyle yumuşadığı konuşulmuştu. Ancak çift, ikinci bebeklerini kucaklarına almalarına rağmen halen evlenmedi.

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Türk sevgilisinden 4.çocuğu oldu

DENİZ AKALIN KİMDİR?: Deniz Akalın, Türkiye'de sırasıyla Notre Dame de Sion ve Üsküdar Amerikan Lisesi'ni bitirdi. Üniversite için yurt dışını tercih eden Akalın, önce Princeton Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu, üzerine Bocconi Üniversitesi'nde master yaptı.

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