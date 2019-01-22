Türk şarkıcı ikinci kez Eurovision'da! Bakın hangi ülke için yarışacak

Carlo Romeo, uluslararası başarılarını yakından takip ettikleri ve daha önce San Marino’yu temsil ettiği, ‘’I Didn’t Know’’ şarkısıyla, Amerikan resmi Billboard dans listelerinde, 25 numaraya kadar yükselen Serhat’a, bir kez daha teklif götürdüklerini açıklayarak, ‘’Teklifimizi kabul ettiği için çok mutluyuz, birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz’’ dedi.