Türk şarkıcı ikinci kez Eurovision'da! Bakın hangi ülke için yarışacak

Dünyaca ünlü Türk şarkıcı, yapımcı ve sunucu Serhat, 2019 Eurovision'da ikinci kez aynı ülkeyi temsil edeceğini duyurdu.

Türk şarkıcı ikinci kez Eurovision'da! Bakın hangi ülke için yarışacak

1994 yılında prodüksiyon şirketi kurarak yapımcılık kariyerine başlayan Serhat, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle Tel Aviv’de düzenlenecek 64. Eurovision Şarkı Yarışması’nda yarışacağını duyurdu. En son 2016 yılında San Marino'yu temsil eden Serhat, daha önce Eurovision’da Türkiye dışında başka bir ülkeyi temsil eden ilk Türk olmuş ve ülkeye Eurovision tarihinin en yüksek puanını kazandırmıştı.

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Türk şarkıcı ikinci kez Eurovision'da! Bakın hangi ülke için yarışacak

Dün düzenlenen basın toplantısında yapılan resmi açıklama Serhat'ın San Marino adına ikinci kez yarışmaya katılacağı açıklandı. San Marinolular Serhat’a büyük ilgi gösterdi. Eurovision yarışmasının yayınlandığı kanal olan RTV’nin Genel Müdürü Carlo Romeo, 10. kez katılacakları Eurovision Şarkı Yarışması için açıklamalarda bulundu.

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Türk şarkıcı ikinci kez Eurovision'da! Bakın hangi ülke için yarışacak

Carlo Romeo, uluslararası başarılarını yakından takip ettikleri ve daha önce San Marino’yu temsil ettiği, ‘’I Didn’t Know’’ şarkısıyla, Amerikan resmi Billboard dans listelerinde, 25 numaraya kadar yükselen Serhat’a, bir kez daha teklif götürdüklerini açıklayarak, ‘’Teklifimizi kabul ettiği için çok mutluyuz, birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz’’ dedi.

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Türk şarkıcı ikinci kez Eurovision'da! Bakın hangi ülke için yarışacak

TÜRKİYE ADINA DA YARIŞACAĞIM: İki yıl aradan sonra San Marino adına ikinci kez Eurovision’da yarışacak olan Serhat, duygularını ‘’Hem San Marino hem Türkiye adına yarışacağım, Türk olarak gurur duyuyorum’’ diyerek açıkladı.

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