'Türk ordusu Afrin'de zeytinyağı çaldı' iddiasının aslı ortaya çıktı

Terör örgütü yanlıları, Afrin'de TSK ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için yeniden montaja başvurdu.

'Türk ordusu Afrin'de zeytinyağı çaldı' iddiasının aslı ortaya çıktı

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyadan karalamak için farklı yer ve zamanlarda çekilen askeri görselleri kullanarak yine montaj yaptı. Terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada paylaştığı, TSK ve Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan 3 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

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'Türk ordusu Afrin'de zeytinyağı çaldı' iddiasının aslı ortaya çıktı

"Türk ordusu Afrin'de zeytinyağı çaldı" yalanıyla paylaşılan görselin de "Konya'dan Mehmetçiğe bal dopingi" başlıklı habere ait olduğu belirlendi.

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'Türk ordusu Afrin'de zeytinyağı çaldı' iddiasının aslı ortaya çıktı

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'Türk ordusu Afrin'de zeytinyağı çaldı' iddiasının aslı ortaya çıktı

"Türkiye elini Afrin'den çek" etiketiyle paylaşılan fotoğrafın, 28 Şubat 2014'te Şili'de düzenlenen bir gösteride çekildiği tespit edildi.

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