'Türk ordusu Afrin'de zeytinyağı çaldı' iddiasının aslı ortaya çıktı

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyadan karalamak için farklı yer ve zamanlarda çekilen askeri görselleri kullanarak yine montaj yaptı. Terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada paylaştığı, TSK ve Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan 3 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.