Türk kadınlarının yaptığı en büyük hata

Araştırmacı Dündaralp, Türkiye'nin cilt haritasını çıkardı. Dündaralp, Ege Bölgesi ve Akdeniz'de cilt lekesinin daha fazla olduğunu söyledi.

Türk kadınlarının yaptığı en büyük hata

Araştırmacı ve Girişimci Balasu Dündaralp, Türkiye'nin cilt haritasını çıkardı. Dündaralp, Ege Bölgesi ve Akdeniz'de cilt lekesinin daha fazla olduğunu söyledi. Dündaralp, kozmetik konusunda ise Türk kadınlarının yaptığı en büyük hatanın makyaj ile uyuması olduğunu vurguladı.

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Türk kadınlarının yaptığı en büyük hata

Balasu Dündaralp, Türkiye'nin cilt haritası konusunda bilgilendirme yaptı. Dündaralp, ayrıca temiz kozmetiğin nasıl olması gerektiği, kozmetik kullanımında Türk kadınlarının ne kadar bilinçli olduğu, makyaj malzemelerinin sağlığa etkisi ve doğru cilt temizliği nasıl olmalı konusunda açıklamalarda bulundu.

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Türk kadınlarının yaptığı en büyük hata

Türkiye'nin cilt haritasıyla ilgili uzun zamandır çalıştıklarını belirten Balasu Dündaralp, "Yıllara dayanan çalışmalar içerisinde aldığımız bütün dataları birleştirdik. Avrupa ile beraber de çalışma yaptık. Genelde cilt lekeleri, akne ve dermatit problemlerinin oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıllara göre artan bir dermatit problemi, akne ve cilt lekesi problemi var.

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Türk kadınlarının yaptığı en büyük hata

Türkiye'nin doğusu, batısı ve güneyi arasında bir karşılaştırmak yapmak gerekiyordu. Normalde aynı enlem üzerinde yer alan ve güneş ışığına (uv) maruz kalan şehirlerde aynı cilt lekesi problemleri görülmüyordu. Oran olarak Güneydoğu'da aynı şekilde değil, daha az. Ama Ege Bölgesi, Antalya'da ya da Akdeniz'de daha fazla. Bunların sebebinin genelde kozmetik kullanımı ya da yanlış kozmetik içeriklerinin kullanımıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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