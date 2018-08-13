Türk Hava Yolları'nın Logosunun anlamını biliyor musunuz?

Türk Hava Yolları deyince aklınıza ne geliyor? Evet, Türkiye'nin ulusal havayolu şirketlerinde bayrak taşıyıcı olan ve dünyanın pek çok yerinde uçuş ağı olan bir şirketten bahsediyoruz.

Türk Hava Yolları'nın Logosunun anlamını biliyor musunuz?

Türk Hava Yolları deyince aklınıza ne geliyor? Evet, Türkiye'nin ulusal havayolu şirketlerinde bayrak taşıyıcı olan ve dünyanın pek çok yerinde uçuş ağı olan bir şirketten bahsediyoruz. Nereler mi? Uzak Doğu'dan tutun, Güney ve Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Amerika... Kısacası dünyanın her yerinde uçuş ağı olan Türk Hava Yolları, yılda yaklaşık 32.621.641 yolcusuyla göklerde süzülen bir havayolu şirketidir.

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Türk Hava Yolları'nın Logosunun anlamını biliyor musunuz?

Ayrıca, “Havayolları Oscarı” olarak bilinen Skytrax Awards törenine altı kez üst üste damgasını vuran da yine Türk Hava Yolları'dır. Peki ama medar-ı iftiharımız Türk Hava Yolları'nın logosu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Twitter kullanıcısı olan Deniz Bilgen, bu logonun ne anlama geldiğini kullanıcılarla paylaşıyor.

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Türk Hava Yolları'nın Logosunun anlamını biliyor musunuz?

Türk Hava Yolları'nın logosunda uçan bir yaban kazı bulunmaktadır. Amblemi her çevirişinizde T, H ve Y harfleri ortaya çıkar.

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Türk Hava Yolları'nın Logosunun anlamını biliyor musunuz?

Yaban kazları, 9000 metre civarındaki yüksekliklerde, binlerce kilometre uzağa ve toplu halde uçan hayvanlardır. Yani tam da Türk Hava Yolları'nı anlatan bir logodur. Logoyu 1959 yılında düzenlenen yarışmayı kazanan Mesut Manioğlu tasarlamıştır.

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