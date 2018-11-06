Türk güzel Elif Aksu'nun küvet pozu olay oldu

Geçtiğimiz yıl Ibiza'da geçirdiği trafik kazasıyla pek çok ülkenin magazin gündeminde kendine yer bulan model Elif Aksu gönlünü Kevin Reichard kaptırmıştı. Reichard'ın, sevgilisinin doğum günün kutlamak için Instagram hesabından yayınladığı poz sosyal medyayı salladı
Geçtiğimiz yıl Ibiza'da geçirdiği trafik kazasıyla pek çok ülkenin magazin gündeminde kendine yer bulan Elif Aksu gönlünü Kevin Reichard kaptırmıştı. Avusturyalı iş adamı Kevin Reichard birliktelik yaşayan mankenin dün doğum günüydü.
Reichard, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından da kutladı. Reichard'ın yayınladığı karelerde, sevgilisi Aksu ile yer aldığı küvet pozu olay oldu.
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