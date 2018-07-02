Türk girişimci projesi ile 400 bin dolar topladı!

Kullanıcıların projelerine fon sağlamasını sağlayan Kickstarter'a Türk girişimcilerin projesi 1 ay dolmadan hedefinin 10 katından fazla para topladı.
MUWI isimli girişimi ile Kickstarter’da destek arayışı içine giren Türk girişimciler, 26 gün içinde yaklaşık 400 bin dolar (1 milyon 850 bin TL) toplamayı başardı.
Video çekmek isteyenlerin işine yaracak son derece faydalı ekipmanlardan oluşan projenin hedefi sadece 30 bin dolar toplamaktı. Kickstarter'da büyük ilgi gören proje 1 ay dolmadan hedefinin 10 katından fazla para toplamayı başardı.
Akıllı telefonlar ve DSLR fotoğraf makineleri ile tam uyumlu olan bu cihaz, video çekimlerinde ciddi kolaylık sağlıyor. Selfie çubukları ve daha pek çok aksesuar ile uyumu olan MUWI, 4 eksenli optik görüntü sabitleme özelliğine de ev sahipliği yapıyor.
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