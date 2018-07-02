Türk girişimci projesi ile 400 bin dolar topladı!

MUWI isimli girişimi ile Kickstarter’da destek arayışı içine giren Türk girişimciler, 26 gün içinde yaklaşık 400 bin dolar (1 milyon 850 bin TL) toplamayı başardı.

Akıllı telefonlar ve DSLR fotoğraf makineleri ile tam uyumlu olan bu cihaz, video çekimlerinde ciddi kolaylık sağlıyor. Selfie çubukları ve daha pek çok aksesuar ile uyumu olan MUWI, 4 eksenli optik görüntü sabitleme özelliğine de ev sahipliği yapıyor.