Türk filminde Mel Gibson Morgan Freeman fırtınası Hz.Hüseyin geliyor

MEL GİBSON TÜRK YAPIMINDA ROL ALMAK İÇİN ÇOK İSTEKLİ; Mel Gibson filmde; Yezid'in ordu komutanıyken Hz. Hüseyin'in tarafına geçerek ilk Kerbela şehidi olan Hürr bin Yezid'i canlandıracak. Müslüman olduğu konuşulan Mel Gibson'ın, bir Türk yapımında rol almak için çok istekli olduğu öğrenildi.



