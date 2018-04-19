Türk filminde Mel Gibson Morgan Freeman fırtınası Hz.Hüseyin geliyor

Türk sinemasını dünya gündemine taşıyacak Kerbela filmi için hazırlıklar başladı. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Medine'de uğradığı zulüm ve yanındakilerlle birlikte Kerbela'da şehit edildiği olay dizinini konu alacak filmde, Hollywood'un iki ünlü aktörü Mel Gibson ile Morgan Freeman'ın rol alması bekleniyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yok.
AŞKIN ŞEHİDİ İSİMLİ ROMANINDAN BEYAZPERDEYE UYARLANACAK; Ahmet Turgut'un Aşkın Şehidi adlı romanından beyazperdeye uyarlanacak filmi Erhan Baytimur yönetecek. Ortadoğu Yapım Şirketi'nin yapımcılığını üstlendiği film için Mel Gibson ile görüşmelerin devam ettiği ve yakında sözleşme yapılacağı açıklandı.
MEL GİBSON TÜRK YAPIMINDA ROL ALMAK İÇİN ÇOK İSTEKLİ; Mel Gibson filmde; Yezid'in ordu komutanıyken Hz. Hüseyin'in tarafına geçerek ilk Kerbela şehidi olan Hürr bin Yezid'i canlandıracak. Müslüman olduğu konuşulan Mel Gibson'ın, bir Türk yapımında rol almak için çok istekli olduğu öğrenildi.
FAS'TA ÇEKİLECEK; Filmin diğer yıldızı Oscarlı aktör Morgan Freeman olacak. Usta aktör, filmde Şemun'u (Yezid'i sürekli ikaz eden kişi) canlandıracak. Hollywood standartlarında bir prodüksiyonla hayata geçirilecek olan filmin çekimleri Fas'taki stüdyolarda yapılacak.
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