Türk Bayrağını indirmek istedi! Linçten zor kurtuldu...

Antalya'nın Alanya ilçesinde otogarda gönderde asılı bayrağı indirmeye çalışan bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi...

Türk Bayrağını indirmek istedi! Linçten zor kurtuldu...

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gönderdeki Türk bayrağını indirmeye çalışan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişi, linç edilmek istendi. Alanya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sabah saatlerinde peronların bulunduğu yerde dikili göndere çıkarak Türk bayrağını indirmeye çalıştı. Durumu gören çevredekiler, adı öğrenilemeyen kişiyi saplı fırça ve buldukları eşyaları atarak indirmeye çalıştı. Bir süre sonra inen kişi, linç edilmek istendi.

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Türk Bayrağını indirmek istedi! Linçten zor kurtuldu...

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Türk Bayrağını indirmek istedi! Linçten zor kurtuldu...

Alanya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, peronların bulunduğu yerde dikili göndere çıkarak Türk bayrağını indirmeye çalıştı. Durumu gören çevredekiler, adı öğrenilemeyen kişiyi saplı fırça ve buldukları eşyaları atarak indirmeye çalıştı.

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Türk Bayrağını indirmek istedi! Linçten zor kurtuldu...

Bir süre sonra inen kişi, linç edilmek istendi. Yerde tekmelenen kişiyi ise yine çevredekiler kurtardı. Kalabalığın elinden alınan şüpheli, olay yerine gelen polise ekiplerine teslim edildi. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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