Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Alihoca burnundan 5 metrelik lastik bota binen 3 Suriyeli 7 Iraklı kaçak göçmen kıyıdan yaklaşık bir mil açıldıktan sonra battı. Lastik botun su alarak batmasıyla ölüm kalım mücadelesi vermeye başlayan kaçakların imdadına o sırada bölgeden geçen günlük tur teknesi olan 'Amiral Turgutreis'de bulunan turistler ve tekne personeli yetişti.

Aralarında iki çocuk ve hamile bir kadının olduğu kaçaklar tur teknesi personeli ilk olarak denize can simidi attı. Daha sonra denize atlayan tekne personeli ölümle burun buruna gelen kaçakları kurtararak tekneye çıkardı.