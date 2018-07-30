Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Kos adasına geçmeye çalışırken bindikleri lastik bot batan Suriyeli ve Iraklı kaçaklar ölümle burun buruna geldi. Kaçak göçmenlerin yardımına o sırada bölgeden geçen günübirlik tur teknesi yetişti.

Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Alihoca burnundan 5 metrelik lastik bota binen 3 Suriyeli 7 Iraklı kaçak göçmen kıyıdan yaklaşık bir mil açıldıktan sonra battı. Lastik botun su alarak batmasıyla ölüm kalım mücadelesi vermeye başlayan kaçakların imdadına o sırada bölgeden geçen günlük tur teknesi olan 'Amiral Turgutreis'de bulunan turistler ve tekne personeli yetişti.

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Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

Aralarında iki çocuk ve hamile bir kadının olduğu kaçaklar tur teknesi personeli ilk olarak denize can simidi attı. Daha sonra denize atlayan tekne personeli ölümle burun buruna gelen kaçakları kurtararak tekneye çıkardı.

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Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

TURİSTLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI: Tur teknesinde bulunan turistler yaşananları korku dolu gözlerle izledi. Ölümle burun buruna gelen kaçakların kurtarılmasına şahit olan yerli ve yabancı turistler büyük şok yaşadı.

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Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

Kaptan Vakkas Dost denize teknede bulunan can simitlerini attı. Tekne personellerinden Sercan Koca ve Yunus Durmaz ise denize atlayarak kaçak mültecileri denizden çıkardı.

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