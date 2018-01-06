Tunceli’de İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e yoğun ilgi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Milletvekili Aytun Çıray ile Aşık Veysel’in torunu, parti yöneticisi ve Genel Başkan Başdanışmanı Çiğden Turan ile birlikte Tunceli’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Akşener, kentte yoğun ilgi nedeniyle yürümekte bile zorlandı.

İlk ziyaretini Tunceli Cemevi’ne yapan Akşener, girişte cemevi dedesi Ahmet Yurt ve diğer Alevi dedeleri tarafından karşılandı. Dedeler, Akşener’i, cemevini ziyaret edenlerin ilk olarak gittiği, mum yakarak dilek dilediği bölüme davet etti. Daveti kabul ederek burada mum yakıp dilek dileyen Akşener, daha sonra Tunceli ve Munzur Çayı manzarasını bir süre izledi. Akşener cemevinin bahçesinde gezdiği sırada, CHP il kongresi için kentte bulunan Tunceli Milletvekili Gürsel Erol da yanına gelerek, bir süre sohbet etti. CHP Milletvekili Erol, Akşener’in cemevi ziyareti boyunca yanında bulunarak zaman zaman bazı konularda bilgi verdi. Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt, Akşener ve beraberindeki heyete yöresel zerfet yemeğinden ikram etti. Alevi geleneklerine göre bir Alevi dedesi yemek duası verdikten sonra, heyet üyelerine yemek ikramı yapıldı.

  • Siyaset 06 Ocak 2018 21:27
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