Tümer Metin'den hezimet sonrası olay yorum

''ŞENER TERCİHİ OLMAZ MIYDI'': Bu kadar gelen Yusuf Erdoğan varken bir Şener tercihi olmaz mıydı? Kalite, pas bir tarafa. Ama içeride bir değişiklik yapmanız gerekir. 10. sıradan itibaren bakıyorum, Fenerbahçe’nin 10. sıradan itibaren galip geldiği iki takım var. Tempo düşürmeyi kaliteyle yapabilirsin, başka bir şey ile yapamazsın.

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