Tüm zamanların en çok kazandıran filmleri

Black Panther çok sağlam bir başarı elde etmiş olsa da, gelmiş geçmiş en çok hasılat yapan filmlere baktığımızda daha büyük yapımları görüyoruz. Star Wars, Avengers gibi seriler bu listenin vazgeçilmezleri konumundalar. Yakında Avengers: Infinity War’la dengelerin değişmesi beklense de, şimdilik bu zamana kadar en çok hasılat elde eden filmler bu şekilde: