Tüm zamanların en çok kazandıran filmleri

Black Panther başta olmak üzere, tüm zamanların en yüksek gelir elde eden 10 filmini sizler için listeledik.

Tüm zamanların en çok kazandıran filmleri

Black Panther çok sağlam bir başarı elde etmiş olsa da, gelmiş geçmiş en çok hasılat yapan filmlere baktığımızda daha büyük yapımları görüyoruz. Star Wars, Avengers gibi seriler bu listenin vazgeçilmezleri konumundalar. Yakında Avengers: Infinity War’la dengelerin değişmesi beklense de, şimdilik bu zamana kadar en çok hasılat elde eden filmler bu şekilde:

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Tüm zamanların en çok kazandıran filmleri

10 - Black Panther (2018) - 1.301 milyar dolar Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T'Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner. Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T'Challa'nın yeterliliği, Wakanda'nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir. İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır...

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Tüm zamanların en çok kazandıran filmleri

9 - Star Wars: The Last Jedi (2017) - 1.332 milyar dolar Lucasfilm'in Star Wars: Son Jedi filminde, Güç Uyanıyor'un kahramanları galaktik efsanelere katılıp Güç'ün asırlık sırlarını ve geçmişin şaşırtıcı keşiflerini çözen destansı bir maceraya atılıyor, Skywalker efsanesi devam ediyor.

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Tüm zamanların en çok kazandıran filmleri

8 - Harry Potter and the Deathly Hallows - Part II Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1, J. K. Rowling'in aynı isimli kitabından uyarlanmış ilk filmi. Harry Potter serisinin son filmi olma özelliğini taşımaktadır.

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