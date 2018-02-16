Tüm sosyal medya onu konuşuyor 'Bence Nanay ama çocuğumuz Şi nanay'

Sosyal medyada bir anda ünlenen ve özellikle Türkiyeli sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken Belçikalı felsefe profesörü Bence Nanay, adıyla dalga konusu oldu.

Tüm sosyal medya onu konuşuyor 'Bence Nanay ama çocuğumuz Şi nanay'

O sizin bildiğiniz profesörlerden, hocalardan çok farklı. Evet yakışıklı ve bu yakışıklılığı ona sosyal medyada büyük bir şöhret getirdi. Kadınlar ona bayılıyor. Ama bir anda bu felsefe profesörü Tüm Türkiyeli kullanıcıların dikkatini çekti. Dikkat çekmesinin nedeni ise ne yakışıklılığı ne de profesör olmasıydı. Onun Türkiye'deki kullanıcıların dikkatini çekmesinin nedeni adı...

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Tüm sosyal medya onu konuşuyor 'Bence Nanay ama çocuğumuz Şi nanay'

Türkiye’de Twitter ahalisi günlerdir Cambridge Üniversitesi’nde ders veren bir felsefe hocasını konuşuyor. Onu fenomen yapan ise adı: Bence Nanay. Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının ismi yüzünden bir süredir gündeminde olan Macar asıllı Belçikalı Prof. Nanay, Habertürk'ten Nalan Koçak'a konuştu.

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Tüm sosyal medya onu konuşuyor 'Bence Nanay ama çocuğumuz Şi nanay'

Felsefecinin mavi tıklı profilini keşfeden bazı kullanıcılar birkaç gün önce “Şaka sandım ama gerçekmiş, Cambridge’de felsefe hocasının adı gerçekten Bence Nanay’mış” diye paylaşımlar yaptı. Twitter bir anda Bence Nanay paylaşımlarıyla doldu.

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Tüm sosyal medya onu konuşuyor 'Bence Nanay ama çocuğumuz Şi nanay'

Prof. Dr. Nanay’ın takipçi sayısı hızla arttı. Kimi “Nanay gülüm” türküsünü gönderdi, kimi “Evlenelim kızımızın adı Şi Nanay olsun” yazdı, kimi de sınırlı İngilizce’siyle adının Türkçe anlamını anlatmaya çalıştı.

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