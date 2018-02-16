Tüm sosyal medya onu konuşuyor 'Bence Nanay ama çocuğumuz Şi nanay'

O sizin bildiğiniz profesörlerden, hocalardan çok farklı. Evet yakışıklı ve bu yakışıklılığı ona sosyal medyada büyük bir şöhret getirdi. Kadınlar ona bayılıyor. Ama bir anda bu felsefe profesörü Tüm Türkiyeli kullanıcıların dikkatini çekti. Dikkat çekmesinin nedeni ise ne yakışıklılığı ne de profesör olmasıydı. Onun Türkiye'deki kullanıcıların dikkatini çekmesinin nedeni adı...