Tüm bakışlar onlardaydı! İşte Bodrum'u sallayan abla-kardeş

Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun (42), kardeşi Tuğba Coşkun (38) ile Bodrum sezonunu açtı. İki kardeş, önceki gün Yalıkavak’ta evlerinin önündeki iskelede objektiflere takıldı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran abla kardeşin düzgün fizikleri dikkatlerden kaçmadı.

Tüm bakışlar onlardaydı! İşte Bodrum'u sallayan abla-kardeş

Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun (42), kardeşi Tuğba Coşkun (38) ile Bodrum sezonunu açtı. İki kardeş, önceki gün Yalıkavak’ta evlerinin önündeki iskelede objektiflere takıldı. Sağlıklı beslenen ve sporu ihmal etmeyen abla-kardeş, saç renklerinden güneş gözlüklerine kadar birbirlerinin aynısıydı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran abla kardeşin düzgün fizikleri dikkatlerden kaçmadı.

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Tüm bakışlar onlardaydı! İşte Bodrum'u sallayan abla-kardeş

Bodrum Yalıkavak'ta tüm bakışları üzerine toplayan abla-kardeşin düzgün fizikleri erkeklerin çapkın bakışlarına sebep oldu. Denize girip yüzen ikili, daha sonra şezlonglarına uzanıp güneşin tadını çıkarıp bronzlaşmaya çalıştılar. İşte Şeyda Coşkun ve Tuğba Coşkun'un tatilinden kareler...

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Tüm bakışlar onlardaydı! İşte Bodrum'u sallayan abla-kardeş

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Tüm bakışlar onlardaydı! İşte Bodrum'u sallayan abla-kardeş

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