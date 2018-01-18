Tülin Şahin'in eski kocası Memet Özer'in yeni sevgilisine bakın!

Tülin Şahin'in eski kocası Memet Özer'in yeni sevgilisine bakın!

Şef Memet Özer'i hepimiz Tülin Şahin'in eşi olarak tanıdık. Uzun süren evlilikleri boyunca parmakla gösterilen bir çift oldular. Son zamanlarda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Ancak çift bunu kesin bir dille yalanlayıp, mutluluk pozları verdiler ama yolların ayrılmasına bu engel olmadı . Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı. Beklense de bu durum birçok kişiyi çok şaşırttı. Her iki taraf sessizliğini koruyordu. Sessizliği bozan Memet Özer oldu. İddia ise Bülent Cankurt'tan geldi. O köşe yazısı şöyle;

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Tülin Şahin'in eski kocası Memet Özer'in yeni sevgilisine bakın!

Manken Tülin Şahin ile Mehmet Özer, mayıs ayında 12 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Memet Özer, eski eşi Tülin Şahin'le boşanmalarından sonra, "Metal yorgunluğu yaşıyorduk. Son zamanlarda anlaşamıyorduk. Bu yüzden ayrıldık. Zaman içinde anlaşamadığımız konular arttı" demişti.

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Tülin Şahin'in eski kocası Memet Özer'in yeni sevgilisine bakın!

Birbirlerine 'Büyük' ve 'Küçük' olarak hitap eden ex çiftin evliliğinin bitmesiyle ilgili pek çok rivayet türetilse de, onlar sessiz sedasız boşanmayı başarmıştı. 12 yılın ardından bekar hayatlarına alışmaya çalıştıklarını duyduğum ex eşlerden biri, bekarlığa pek alışamamış anlaşılan...



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Tülin Şahin'in eski kocası Memet Özer'in yeni sevgilisine bakın!

Evet, şef Memet Özer, aşk orucunu bozdu! Gönlünün yeni sultanı da tanıdık bir isim; başarılı gazeteci Verda Özer.

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