Tülin Şahin'in eski kocası Memet Özer'in yeni sevgilisine bakın!

Şef Memet Özer'i hepimiz Tülin Şahin'in eşi olarak tanıdık. Uzun süren evlilikleri boyunca parmakla gösterilen bir çift oldular. Son zamanlarda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Ancak çift bunu kesin bir dille yalanlayıp, mutluluk pozları verdiler ama yolların ayrılmasına bu engel olmadı . Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı. Beklense de bu durum birçok kişiyi çok şaşırttı. Her iki taraf sessizliğini koruyordu. Sessizliği bozan Memet Özer oldu. İddia ise Bülent Cankurt'tan geldi. O köşe yazısı şöyle;